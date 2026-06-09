Canadá lança coleção de camisinhas da Copa do Mundo 2026
Ação prevê a distribuição gratuita de meio milhão de camisinhas
Aproveitando o clima de Copa, Toronto lançou uma coleção especial de preservativos com estampas inspiradas no futebol, com frases de duplo sentido, para incentivar a prática de sexo seguro entre moradores e turistas. A iniciativa da Secretaria de Saúde Pública local prevê a distribuição gratuita de 500 mil camisinhas durante o torneio, que será realizado entre 11 de junho e 19 de julho. Os preservativos, oferecidos em clínicas de saúde sexual da cidade, trazem slogans bem-humorados como “Bloqueie esses chutes!” e “Que finalização!”, em uma campanha que busca ampliar a conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis e reduzir o estigma em torno da saúde sexual durante o evento esportivo.