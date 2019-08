Sorteio da Champions tem Real e PSG juntos e Barcelona no ‘grupo da morte’

A Uefa sorteou as grupos da próxima edição da Liga dos Campeões nesta quinta-feira, 29, em cerimônia realizada no Principado de Mônaco. O Barcelona deu azar no sorteio e caiu no “grupo da morte” da competição, ao lado do Borussia Dortmund, Inter de Milão e Slavia Praga.

As bolinhas definiram grandes confrontos já na primeira fase, como Paris Saint-Germain x Real Madrid e Juventus x Atlético de Madri, que se enfrentaram nas oitavas de final da última temporada, quando o time italiano levou a melhor. O atual campeão Liverpool, assim como na última edição, terá novo encontro com o Napoli na fase de grupos.

O sorteio da fase de grupos também pode afetar o futuro de Neymar, que negocia com o Real Madrid, agora adversário do PSG na Champions. No Grupo F, o Barcelona terá a chance de assumir a liderança da corrida para contratar o craque brasileiro.

Confira os grupos da Liga dos Campeões

Grupo A:

Paris Saint-Germain-FRA

Real Madrid-ESP

Club Brugge-BEL

Galatasaray-TUR

Grupo B:

Bayern de Munique-ALE

Tottenham-ING

Olympiacos-GRE

Estrela Vermelha-SER

Grupo C:

Manchester City-ING

Shakhtar Donetsk-UCR

Dínamo Zagreb-CRO

Atalanta-ITA

Grupo D:

Juventus-ITA

Atlético de Madrid-ESP

Bayer Leverkusen-ALE

Lokomotiv Moscou-RUS

Grupo E:

Liverpool-ING

Napoli-ITA

RB Salzburg-AUT

Genk-BEL

Grupo F:

Barcelona-ESP

Borussia Dortmund-ALE

Inter de Milão-ITA

Slavia Praga-CZE

Grupo G:

Zenit-RUS

Benfica-POR

Lyon-FRA

RB Leipzig-ALE

Grupo H:

Chelsea-ING

Ajax-HOL

Valencia-ESP

Lille-FRA