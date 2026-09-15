Vasco x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

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Vasco e Independiente Santa Fe se enfrentam em São Januário pela volta das quartas da Sul-Americana. Após 0 a 0 na ida, a vaga na semi será decidida no tempo normal ou pênaltis. O Vasco busca aproveitar a força de casa, enquanto o Santa Fe vem embalado e com excelente defesa. Acompanhe os detalhes da decisão.

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Vasco e Independiente Santa Fe se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 19h (horário de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A primeira partida, disputada em Bogotá, terminou empatada por 0 a 0. Com isso, quem vencer no tempo regulamentar avança à semifinal, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

O Vasco chega à decisão depois de vencer o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Pedro Emanuel ainda luta contra a zona de rebaixamento, mas ganhou fôlego com o resultado e agora tenta aproveitar a força de São Januário para seguir viva também no torneio continental. O retrospecto diante de colombianos em casa é favorável: o clube nunca perdeu como mandante para equipes do país em competições da Conmebol, com cinco vitórias e dois empates.

Pedro Emanuel deve voltar a mesclar titulares e reservas, embora a tendência seja de uma equipe mais forte do que a utilizada no jogo de ida. Thiago Mendes retorna após cumprir suspensão em Bogotá, enquanto Carlos Cuesta também está novamente à disposição. Colidio e Alan Lescano não estão inscritos na competição, e Brenner e Mateus Carvalho seguem fora por lesão.

O Santa Fe chega ao Rio embalado por uma vitória por 1 a 0 sobre o Tolima no Campeonato Colombiano e sustenta uma sequência de 12 jogos de invencibilidade. Pablo Repetto poupou nomes importantes no último compromisso, entre eles Hugo Rodallega, Franco Fagúndez, Mafla, Emmanuel Olivera e Jáder Obrian, justamente para priorizar a decisão em São Januário.

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A equipe colombiana também carrega um dado que serve de alerta ao Vasco: nas últimas três eliminatórias de torneios da Conmebol em que empatou o jogo de ida como mandante, conseguiu avançar de fase. O Santa Fe, além disso, sofreu apenas um gol nesta edição da Sul-Americana, uma das melhores marcas defensivas da história recente da competição.

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Onde assistir à partida entre Vasco e Independiente Santa Fe?

Vasco e Independiente Santa Fe jogam nesta terça-feira, 15, às 19h (horário de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pelo Paramount+.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta (Saldivia), Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique e Thiago Mendes (Rojas); Marino Hinestroza, Bruno Duarte (Spinelli) e Nuno Moreira. Técnico: Pedro Emanuel.

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno e Mafla; Daniel Torres e Toscano; Obrian, Franco Fagúndez e Zapata; Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

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Arbitragem:

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela);

Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (Venezuela);

VAR: Carlos Orbe (Equador).