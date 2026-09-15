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Esporte

Vasco x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça, 15, em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h45 | Atualizado em 15 set 2026, 18h45
Estádio de São Januário será o palco da partida entre Vasco da Gama e Corinthians neste domingo, 24
Estádio de São Januário, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Vasco e Independiente Santa Fe se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 19h (horário de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A primeira partida, disputada em Bogotá, terminou empatada por 0 a 0. Com isso, quem vencer no tempo regulamentar avança à semifinal, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

O Vasco chega à decisão depois de vencer o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Pedro Emanuel ainda luta contra a zona de rebaixamento, mas ganhou fôlego com o resultado e agora tenta aproveitar a força de São Januário para seguir viva também no torneio continental. O retrospecto diante de colombianos em casa é favorável: o clube nunca perdeu como mandante para equipes do país em competições da Conmebol, com cinco vitórias e dois empates.

Pedro Emanuel deve voltar a mesclar titulares e reservas, embora a tendência seja de uma equipe mais forte do que a utilizada no jogo de ida. Thiago Mendes retorna após cumprir suspensão em Bogotá, enquanto Carlos Cuesta também está novamente à disposição. Colidio e Alan Lescano não estão inscritos na competição, e Brenner e Mateus Carvalho seguem fora por lesão.

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O Santa Fe chega ao Rio embalado por uma vitória por 1 a 0 sobre o Tolima no Campeonato Colombiano e sustenta uma sequência de 12 jogos de invencibilidade. Pablo Repetto poupou nomes importantes no último compromisso, entre eles Hugo Rodallega, Franco Fagúndez, Mafla, Emmanuel Olivera e Jáder Obrian, justamente para priorizar a decisão em São Januário.

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A equipe colombiana também carrega um dado que serve de alerta ao Vasco: nas últimas três eliminatórias de torneios da Conmebol em que empatou o jogo de ida como mandante, conseguiu avançar de fase. O Santa Fe, além disso, sofreu apenas um gol nesta edição da Sul-Americana, uma das melhores marcas defensivas da história recente da competição.

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Onde assistir à partida entre Vasco e Independiente Santa Fe?

Vasco e Independiente Santa Fe jogam nesta terça-feira, 15, às 19h (horário de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pelo Paramount+.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta (Saldivia), Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique e Thiago Mendes (Rojas); Marino Hinestroza, Bruno Duarte (Spinelli) e Nuno Moreira. Técnico: Pedro Emanuel. 

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno e Mafla; Daniel Torres e Toscano; Obrian, Franco Fagúndez e Zapata; Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela);
  • Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (Venezuela);
  • VAR: Carlos Orbe (Equador).
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