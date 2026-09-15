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Platense x Fluminense na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Tricolor visita os argentinos nesta terça, 15, pelo jogo de volta das quartas de final. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h30 | Atualizado em 15 set 2026, 18h44
VICENTE LOPEZ, ARGENTINA - JANUARY 25: Aerial view of Estadio Ciudad de Vicente Lopez prior to a Torneo Apertura Betano 2025 Group B match between Platense and River Plate at Estadio Ciudad de Vicente Lopez on January 25, 2025 in Vicente Lopez, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Estádio Ciudad de Vicente Lopez, na região metropolitana de Buenos Aires (Marcelo Endelli/Getty Images)
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Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor chega à Argentina em vantagem depois de vencer a primeira partida por 2 a 0, no Maracanã, e pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal.

O Fluminense poupou boa parte de seus titulares no fim de semana justamente de olho na decisão continental. A equipe de Marcão perdeu por 3 a 1 para o Atlético-MG pelo Brasileirão, mas entrou em campo com formação alternativa. 

O treinador terá mudanças em relação ao jogo de ida. Nonato, autor de um dos gols no Maracanã, está suspenso e deve dar lugar a Hércules. Canobbio, por outro lado, retorna de suspensão e pode começar entre os titulares. Ignácio, Alisson, John Kennedy e Germán Cano seguem fora por problemas físicos.

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O Platense também poupou jogadores no Campeonato Argentino e perdeu por 2 a 1 para o Estudiantes no sábado. A equipe de Martín Palermo atravessa momento irregular e precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para manter vivo o confronto. Até aqui, o time argentino conseguiu apenas uma vitória por margem de dois gols em todo o ano.

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Palermo também terá desfalques importantes. O experiente zagueiro Víctor Cuesta está suspenso, enquanto Luciano Giménez permanece fora após sofrer uma luxação no ombro. Gonzalo Goñi, Héctor Bobadilla, Tomás Nasif e Brian Bustos completam a relação de ausências.

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Onde assistir à partida entre Platense e Fluminense?

Platense e Fluminense jogam nesta terça-feira, 15, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Prováveis escalações:

Platense: Cozzani; Agustín Lagos, Vázquez, Mateo Mendía e Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira e Martín Barrios; Togni, Sepúlveda e Nicolás Retamar. Técnico: Martín Palermo. 

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Cristian Garay (Chile);
  • Assistentes: Claudio Urrutia e Carlos Poblete (Chile);
  • Quarto árbitro: Diego Flores (Chile);
  • VAR: Juan Sepúlveda (Chile);
  • AVAR: Nicolás Millas (Chile).
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