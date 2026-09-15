Platense x Fluminense na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

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O Fluminense enfrenta o Platense nesta terça-feira, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Com a vantagem de 2 a 0 do primeiro jogo, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença para avançar. Ambas as equipes chegam com desfalques e pouparam titulares no fim de semana.

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Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor chega à Argentina em vantagem depois de vencer a primeira partida por 2 a 0, no Maracanã, e pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal.

O Fluminense poupou boa parte de seus titulares no fim de semana justamente de olho na decisão continental. A equipe de Marcão perdeu por 3 a 1 para o Atlético-MG pelo Brasileirão, mas entrou em campo com formação alternativa.

O treinador terá mudanças em relação ao jogo de ida. Nonato, autor de um dos gols no Maracanã, está suspenso e deve dar lugar a Hércules. Canobbio, por outro lado, retorna de suspensão e pode começar entre os titulares. Ignácio, Alisson, John Kennedy e Germán Cano seguem fora por problemas físicos.

O Platense também poupou jogadores no Campeonato Argentino e perdeu por 2 a 1 para o Estudiantes no sábado. A equipe de Martín Palermo atravessa momento irregular e precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para manter vivo o confronto. Até aqui, o time argentino conseguiu apenas uma vitória por margem de dois gols em todo o ano.

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Palermo também terá desfalques importantes. O experiente zagueiro Víctor Cuesta está suspenso, enquanto Luciano Giménez permanece fora após sofrer uma luxação no ombro. Gonzalo Goñi, Héctor Bobadilla, Tomás Nasif e Brian Bustos completam a relação de ausências.

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Onde assistir à partida entre Platense e Fluminense?

Platense e Fluminense jogam nesta terça-feira, 15, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Prováveis escalações:

Platense: Cozzani; Agustín Lagos, Vázquez, Mateo Mendía e Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira e Martín Barrios; Togni, Sepúlveda e Nicolás Retamar. Técnico: Martín Palermo.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão.

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Arbitragem:

Árbitro: Cristian Garay (Chile);

Assistentes: Claudio Urrutia e Carlos Poblete (Chile);

Quarto árbitro: Diego Flores (Chile);

VAR: Juan Sepúlveda (Chile);

AVAR: Nicolás Millas (Chile).