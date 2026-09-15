Hamilton deixa Virginia fora de registro com Vini Jr

Lewis Hamilton virou assunto nas redes após publicar fotos do GP de Madri ao lado de Vini Jr.. O piloto da Ferrari reuniu imagens do fim de semana de corrida na Espanha e incluiu uma foto com o jogador. A ausência de Virginia, porém, que também esteve com o piloto e o jogador, foi o detalhe que chamou a atenção.

A publicação do britânico também trouxe um relato sobre o abandono na prova. “Primeiramente, um muito obrigado à equipe pelo trabalho realizado ao longo do fim de semana. Estávamos em condições de brigar por um bom resultado, mas, infelizmente, um problema no sistema de freios encerrou nossa tarde mais cedo. É frustrante, mas vamos seguir em frente, voltar nossa atenção para a próxima corrida e fazer o possível para retornar com força total. Obrigado a todos os fãs pelo apoio constante. Nos vemos na próxima”, escreveu Hamilton.

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