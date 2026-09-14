Bahia x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Tricolor recebe o Leão Azul nesta segunda, 14, na Fonte Nova, pela 27ª rodada do campeonato. Saiba como assistir
Bahia e Remo se enfrentam nesta segunda-feira, 14, às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Bahia chega embalado por dez partidas consecutivas sem derrota no Brasileirão. Na rodada passada, a equipe de Rogério Ceni venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2 e consolidou a boa fase na competição.
O treinador terá duas baixas confirmadas. Erick cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o goleiro Léo Vieira permanece no departamento médico. Jean Lucas é o favorito para assumir uma vaga no meio-campo. A principal dúvida está na defesa depois da saída de Ramos Mingo: Marcos Victor e Kanu são as alternativas mais prováveis para jogar ao lado de David Duarte.
O Remo atravessa situação bem mais delicada. A equipe de Léo Condé não vence há oito partidas somando todas as competições, seis delas pelo Campeonato Brasileiro. Com os adversários diretos pontuando na luta contra o rebaixamento, o time paraense chega a Salvador pressionado pela necessidade de reação e trata o confronto como decisivo para tentar se afastar do Z-4.
Condé também será obrigado a mexer na equipe. Marcelinho, uma das principais válvulas ofensivas pelo lado direito, está suspenso, assim como Edson Fernando. A tendência é que Yago Pikachu recue para a lateral, permitindo o retorno de Jajá ao ataque. Mayk e João Lucas, lesionados, completam a lista de ausências do Leão Azul.
O duelo ainda carrega um retrospecto recente incômodo para o Bahia. Os clubes já se enfrentaram três vezes nesta temporada, e o Remo venceu todas.
Onde assistir à partida entre Bahia e Remo?
Bahia e Remo jogam nesta segunda-feira, 14, às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor (Kanu), David Duarte e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.
Remo: Marcelo Rangel; Yago Pikachu, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick e Zé Ricardo; Galeano (Alef Manga), Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.
Arbitragem:
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Andrey Luiz de Freitas (PR);
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
- VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).