Bahia x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Bahia e Remo se enfrentam em um duelo com realidades opostas pela 27ª rodada do Brasileirão. O Tricolor chega embalado por dez jogos de invencibilidade, buscando consolidar sua boa fase. Já o Leão, pressionado pelo Z-4, não vence há oito partidas e precisa reagir. O histórico recente aponta três vitórias do Remo sobre o Bahia este ano, prometendo um confronto tenso e decisivo na Fonte Nova.

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Bahia e Remo se enfrentam nesta segunda-feira, 14, às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia chega embalado por dez partidas consecutivas sem derrota no Brasileirão. Na rodada passada, a equipe de Rogério Ceni venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2 e consolidou a boa fase na competição.

O treinador terá duas baixas confirmadas. Erick cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o goleiro Léo Vieira permanece no departamento médico. Jean Lucas é o favorito para assumir uma vaga no meio-campo. A principal dúvida está na defesa depois da saída de Ramos Mingo: Marcos Victor e Kanu são as alternativas mais prováveis para jogar ao lado de David Duarte.

O Remo atravessa situação bem mais delicada. A equipe de Léo Condé não vence há oito partidas somando todas as competições, seis delas pelo Campeonato Brasileiro. Com os adversários diretos pontuando na luta contra o rebaixamento, o time paraense chega a Salvador pressionado pela necessidade de reação e trata o confronto como decisivo para tentar se afastar do Z-4.

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Condé também será obrigado a mexer na equipe. Marcelinho, uma das principais válvulas ofensivas pelo lado direito, está suspenso, assim como Edson Fernando. A tendência é que Yago Pikachu recue para a lateral, permitindo o retorno de Jajá ao ataque. Mayk e João Lucas, lesionados, completam a lista de ausências do Leão Azul.

O duelo ainda carrega um retrospecto recente incômodo para o Bahia. Os clubes já se enfrentaram três vezes nesta temporada, e o Remo venceu todas.

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Onde assistir à partida entre Bahia e Remo?

Bahia e Remo jogam nesta segunda-feira, 14, às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor (Kanu), David Duarte e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Remo: Marcelo Rangel; Yago Pikachu, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick e Zé Ricardo; Galeano (Alef Manga), Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Andrey Luiz de Freitas (PR);

Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).