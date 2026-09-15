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Esporte

Al-Ain x Al-Nassr na Champions da Ásia: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça, 15, nos Emirados Árabes Unidos. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 09h15 | Atualizado em 15 set 2026, 13h02
Campo de futebol vazio com gramado verde e linhas brancas, sob um céu azul escuro. As arquibancadas roxas e brancas estão vazias, e os refletores do estádio iluminam o campo. Uma bandeira de escanteio vermelha e amarela se destaca no primeiro plano
Hazza Bin Zayed, nos Emirados Árabes Unidos (Francois Nel/Getty Images)
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Al-Ain x Al-Nassr na Champions da Ásia: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Al-Ain e Al-Nassr se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 13h (horário de Brasília), no Hazza Bin Zayed Stadium, nos Emirados Árabes Unidos, pela primeira rodada da AFC Champions League Elite 2026/27. Os dois clubes retornam à principal competição continental depois de ficarem fora da edição anterior e começam a caminhada cercados por expectativas.

O Al-Ain chega invicto na temporada. A equipe comandada por Vladimir Ivić venceu quatro das cinco primeiras partidas da liga dos Emirados e empatou a outra, somando 13 pontos. No compromisso mais recente, ficou no 2 a 2 com o Al-Wasl. Antes, havia derrotado Kalba, Al-Nasr e Khorfakkan, além de começar o campeonato com vitória por 4 a 2 sobre o Baniyas.

A tendência é de manutenção da base utilizada por Ivić nas últimas rodadas. O Al-Ain não tem desfalques confirmados para a estreia continental e deve apostar em uma estrutura com três zagueiros, alas avançados e velocidade nas transições. Alejandro Romero e Matías Palacios são responsáveis pela criação, enquanto Jonatas Santos e Giorgos Giakoumakis aparecem como principais referências ofensivas.

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O Al-Nassr, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 com o Al-Khaleej. Cristiano Ronaldo soma três gols na Saudi Pro League nesta temporada e a equipe ocupa a 3ª colocação do campeonato.

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Ange Postecoglou terá de administrar algumas baixas. Sultan Al-Ghannam segue fora por grave lesão no joelho, enquanto Ayman Yahya e Abdulrahman Ghareeb também estão indisponíveis. Kingsley Coman é dúvida por problema muscular. Mesmo assim, o setor ofensivo segue repleto de opções, com João Félix, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, além do brasileiro Ângelo.

Em 2024, o Al-Ain venceu a ida das quartas de final por 1 a 0, perdeu a volta por 4 a 3 e avançou nos pênaltis antes de conquistar o título asiático. Meses depois, porém, o Al-Nassr respondeu com uma goleada por 5 a 1. Agora, os dois voltam a se enfrentar já na abertura de uma nova campanha continental.

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Onde assistir à partida entre Al-Ain e Al-Nassr?

Al-Ain e Al-Nassr jogam nesta terça-feira, 15, às 13h (horário de Brasília), no Hazza Bin Zayed Stadium, nos Emirados Árabes Unidos, pela primeira rodada da AFC Champions League Elite. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e Disney+.

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Prováveis escalações:

Al-Ain: Khalid Eissa; Yahya Ben Khaleq, Ramy Rabia e Djordje Skoko; Valentino Lázaro, Rafael Rodrigues, Abdoul Traoré, Alejandro Romero e Matías Palacios; Jonatas Santos e Giorgos Giakoumakis. Técnico: Vladimir Ivić.

Al-Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez e Saad Al-Nasser; Ângelo e Abdullah Al-Khaibari; Samú Costa, João Félix e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ange Postecoglou.

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TAGS:
Cristiano Ronaldo
Futebol: onde assistir
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