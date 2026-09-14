Zé Roberto anuncia aposentadoria da seleção de vôlei; entenda

O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, afirmou que deixará o comando da equipe após os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A declaração foi dada neste domingo, 13, depois de o Brasil conquistar o título do Campeonato Sul-Americano e garantir uma vaga na próxima Olimpíada.

“Eu encerro minha participação na seleção em 2028. Gostaria de encerrar bem e fazer tudo o possível para a gente chegar ao pódio. Temos dois anos para trabalhar forte, tentar os resultados e também no Mundial do ano que vem”, afirmou o treinador. Zé Roberto está à frente da seleção feminina desde 2003 e soma dois ouros olímpicos, uma prata e um bronze.

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