Quando é o próximo jogo da seleção brasileira? Veja data, horário e adversário

A seleção brasileira já tem data marcada para voltar aos gramados. O próximo compromisso do Brasil será contra a Austrália, na sexta-feira, 25, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Será o primeiro de três amistosos programados para a próxima Data Fifa e também a primeira partida da equipe desde a eliminação na Copa do Mundo de 2026.

O reencontro com os gramados abre uma nova etapa para Carlo Ancelotti no comando da seleção. Depois da queda diante da Noruega nas oitavas de final do Mundial, o treinador iniciou um processo de renovação do elenco de olho no ciclo que levará à Copa do Mundo de 2030. A convocação para os próximos amistosos trouxe mudanças importantes e abriu espaço para jogadores que ainda buscam se consolidar com a camisa amarela.

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A Austrália será adversária do Brasil duas vezes em um intervalo de quatro dias. Depois do duelo em Townsville, as seleções voltam a se enfrentar em 29 de setembro, também às 7h (de Brasília), desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane. A sequência permitirá a Ancelotti distribuir minutos entre os convocados e observar alternativas em diferentes setores da equipe.

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A principal novidade da lista está justamente na quantidade de jogadores em busca de espaço neste novo ciclo. Entre os nomes chamados pela primeira vez estão: Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro), Arthur Dias (Athletico-PR), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Breno Bidon (Corinthians), Mauro Jr. (PSV) e Gabriel Bontempo (Santos).

Depois dos dois compromissos em território australiano, a seleção viajará para a Índia. O Brasil enfrentará os donos da casa no dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto da história entre as seleções principais dos dois países.

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Próximos jogos da seleção brasileira:

25 de setembro: Austrália x Brasil — 7h — Queensland Country Bank Stadium, Townsville

29 de setembro: Austrália x Brasil — 7h — Suncorp Stadium, Brisbane

3 de outubro: Índia x Brasil — 11h — Salt Lake Stadium, Calcutá