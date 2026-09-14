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Quando é o próximo jogo da seleção brasileira? Veja data, horário e adversário

Amistoso abre o novo ciclo da equipe de Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 12h18 | Atualizado em 15 set 2026, 10h23
METLIFE STADIUM, EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY, UNITED STATES - 2026/06/13: Players of Brazil (Alisson, Leo Pereira, Bremer, Weverton, Rayan, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Igor Thiago, Roger Ibanez, Matheus Cunha, Ederson, Fabinho, Danilo, Casemiro, Endrick, Luiz Henrique, Danilo Santos, Alex Sandro, Douglas Santos, Bruno Guimaraes, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Gabriel Martinelli, Ederson Silva, Raphinha) pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 Group C football match between Brazil and Morocco. The match ended 1-1 tie. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
Seleção brasileira  (Nicolò Campo/LightRocket/Getty Images)
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A seleção brasileira já tem data marcada para voltar aos gramados. O próximo compromisso do Brasil será contra a Austrália, na sexta-feira, 25, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Será o primeiro de três amistosos programados para a próxima Data Fifa e também a primeira partida da equipe desde a eliminação na Copa do Mundo de 2026.

O reencontro com os gramados abre uma nova etapa para Carlo Ancelotti no comando da seleção. Depois da queda diante da Noruega nas oitavas de final do Mundial, o treinador iniciou um processo de renovação do elenco de olho no ciclo que levará à Copa do Mundo de 2030. A convocação para os próximos amistosos trouxe mudanças importantes e abriu espaço para jogadores que ainda buscam se consolidar com a camisa amarela.

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A Austrália será adversária do Brasil duas vezes em um intervalo de quatro dias. Depois do duelo em Townsville, as seleções voltam a se enfrentar em 29 de setembro, também às 7h (de Brasília), desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane. A sequência permitirá a Ancelotti distribuir minutos entre os convocados e observar alternativas em diferentes setores da equipe.

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A principal novidade da lista está justamente na quantidade de jogadores em busca de espaço neste novo ciclo. Entre os nomes chamados pela primeira vez estão: Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro), Arthur Dias (Athletico-PR), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Breno Bidon (Corinthians), Mauro Jr. (PSV) e Gabriel Bontempo (Santos).

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Depois dos dois compromissos em território australiano, a seleção viajará para a Índia. O Brasil enfrentará os donos da casa no dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto da história entre as seleções principais dos dois países.

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Próximos jogos da seleção brasileira:

  • 25 de setembro: Austrália x Brasil — 7h — Queensland Country Bank Stadium, Townsville
  • 29 de setembro: Austrália x Brasil — 7h — Suncorp Stadium, Brisbane
  • 3 de outubro: Índia x Brasil — 11h — Salt Lake Stadium, Calcutá
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Amistosos Seleção Brasileira
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