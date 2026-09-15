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Esporte

Liverpool x Tottenham: onde assistir, horário e escalações

Reds recebem os Spurs nesta terça, 15, em Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h53 | Atualizado em 15 set 2026, 14h24
LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 31: A general view before the Premier League match between Liverpool and Newcastle United at Anfield on January 31, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images)
Anfield, em Liverpool  (Serena Taylor/Newcastle United/Getty Images)
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Liverpool e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 16h (horário de Brasília), em Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

O Liverpool faz sua estreia na competição e chega ainda invicto na temporada. Na Premier League, a equipe de Andoni Iraola soma uma vitória e três empates nas quatro primeiras rodadas. Pela Champions, venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 em Anfield. 

Iraola já confirmou ao menos uma mudança: Giorgi Mamardashvili será titular no gol. O treinador também admitiu que o calendário apertado terá impacto na escolha da equipe, já que este será o terceiro compromisso em poucos dias. Joe Gomez está próximo de retornar depois de se recuperar de lesão, enquanto Conor Bradley, Federico Chiesa, Hugo Ekitiké e Giovanni Leoni seguem fora.

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O Tottenham vive situação mais delicada. Os Spurs ainda não marcaram na Premier League e ocupam a 17ª colocação, com dois pontos em quatro partidas. A única vitória da temporada aconteceu justamente na Copa da Liga, com goleada por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic na fase anterior. O resultado, porém, não foi suficiente para aliviar a pressão sobre Roberto De Zerbi.

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O técnico italiano também enfrenta problemas para montar a equipe. Sandro Tonali sofreu uma pancada no empate com o Everton e não será relacionado. Pedro Porro continua fora, assim como Mykhailo Mudryk, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert e Xavi Simons. Destiny Udogie, por outro lado, volta a ficar disponível. Richarlison também está fora por decisão técnica: De Zerbi confirmou que o brasileiro não será utilizado, mesmo estando liberado para jogar a Copa da Liga.

O retrospecto em Anfield aumenta o favoritismo do Liverpool. Os Reds perderam apenas um dos últimos 30 confrontos contra o Tottenham em seu estádio, considerando todas as competições.

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Onde assistir à partida entre Liverpool e Tottenham?

Liverpool e Tottenham jogam nesta terça-feira, 15, às 16h (horário de Brasília), em Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Ronald Araújo, Jacquet e Kerkez; Nyoni e Mac Allister; Ngumoha, Wirtz e Gakpo; Barcola. Técnico: Andoni Iraola. 

Tottenham: Kinsky; Pedro Porro, Van Hecke, Van de Ven e Udogie; Tonali e Bentancur; Kudus, Maddison e Tel; Solanke. Técnico: Roberto De Zerbi. 

Arbitragem:

  • Árbitro: Andrew Madley;
  • Assistentes: Wade Smith e Richard West;
  • Quarto árbitro: Andrew Kitchen.
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