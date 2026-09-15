Liverpool x Tottenham: onde assistir, horário e escalações

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Liverpool e Tottenham se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa em Anfield. Enquanto os Reds chegam invictos e com um histórico favorável em casa, os Spurs vivem um momento delicado, sem vitórias na Premier League e com o técnico sob pressão. Acompanhe os detalhes, onde assistir e as prováveis escalações para este duelo.

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Liverpool e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 16h (horário de Brasília), em Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

O Liverpool faz sua estreia na competição e chega ainda invicto na temporada. Na Premier League, a equipe de Andoni Iraola soma uma vitória e três empates nas quatro primeiras rodadas. Pela Champions, venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 em Anfield.

Iraola já confirmou ao menos uma mudança: Giorgi Mamardashvili será titular no gol. O treinador também admitiu que o calendário apertado terá impacto na escolha da equipe, já que este será o terceiro compromisso em poucos dias. Joe Gomez está próximo de retornar depois de se recuperar de lesão, enquanto Conor Bradley, Federico Chiesa, Hugo Ekitiké e Giovanni Leoni seguem fora.

O Tottenham vive situação mais delicada. Os Spurs ainda não marcaram na Premier League e ocupam a 17ª colocação, com dois pontos em quatro partidas. A única vitória da temporada aconteceu justamente na Copa da Liga, com goleada por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic na fase anterior. O resultado, porém, não foi suficiente para aliviar a pressão sobre Roberto De Zerbi.

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O técnico italiano também enfrenta problemas para montar a equipe. Sandro Tonali sofreu uma pancada no empate com o Everton e não será relacionado. Pedro Porro continua fora, assim como Mykhailo Mudryk, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert e Xavi Simons. Destiny Udogie, por outro lado, volta a ficar disponível. Richarlison também está fora por decisão técnica: De Zerbi confirmou que o brasileiro não será utilizado, mesmo estando liberado para jogar a Copa da Liga.

O retrospecto em Anfield aumenta o favoritismo do Liverpool. Os Reds perderam apenas um dos últimos 30 confrontos contra o Tottenham em seu estádio, considerando todas as competições.

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Onde assistir à partida entre Liverpool e Tottenham?

Liverpool e Tottenham jogam nesta terça-feira, 15, às 16h (horário de Brasília), em Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Ronald Araújo, Jacquet e Kerkez; Nyoni e Mac Allister; Ngumoha, Wirtz e Gakpo; Barcola. Técnico: Andoni Iraola.

Tottenham: Kinsky; Pedro Porro, Van Hecke, Van de Ven e Udogie; Tonali e Bentancur; Kudus, Maddison e Tel; Solanke. Técnico: Roberto De Zerbi.

Arbitragem:

Árbitro: Andrew Madley;

Assistentes: Wade Smith e Richard West;

Quarto árbitro: Andrew Kitchen.