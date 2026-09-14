O papel de Neymar no acerto de Coutinho com o Santos

Anunciado pelo Santos nesta segunda-feira, 14, o meia Philippe Coutinho revelou que Neymar teve papel importante em seu acerto com o clube. Ex-companheiros de Seleção Brasileira, os dois são amigos desde a infância. “Com certeza o Neymar teve um papel muito importante na minha vinda. É um jogador que dispensa comentários, é um amigo que eu tenho desde criança, de muito tempo”, afirmou.

De acordo com o meia, que vestirá a camisa 11 do time, Neymar fez diversos convites para que se juntasse a ele no Santos. Coutinho contou que o atacante foi uma das primeiras pessoas a procurá-lo após sua saída do Vasco. “Acho que ele foi a primeira pessoa no futebol que me mandou mensagem quando eu saí do Vasco. No dia seguinte, ele tinha me mandado mensagem. Naquele momento, eu falei para ele: ‘Olha, Ney. Seria um prazer jogar com você, mas, para mim, não dá. Eu não estou bem nesse momento, não tem como’.”

O cenário mudou nas últimas semanas, quando Coutinho decidiu retomar a carreira. “E o tempo se passou. Aí, nas últimas duas semanas, ele mandou outra mensagem e eu parei e pensei: eu tinha vontade de voltar a jogar bola e pensei: por que não? Qual o problema? Estou indo para um grande clube, para um clube que é em outra cidade. Qual o problema disso?”, relatou. Ainda não há previsão de estreia para o jogador. O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, 16, contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

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