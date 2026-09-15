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Esporte

Amazon paga multa milionária para encerrar contrato com Galvão Bueno

O valor previsto era de 17 milhões de reais

Por Giovanna Fraguito 15 set 2026, 17h19
Homem de pele clara, cabelos escuros penteados para trás, óculos e microfone de lapela, vestindo camisa azul e blazer marinho, com expressão séria, em um estádio de futebol com arquibancadas azuis ao fundo
Galvão Bueno durante transmissão da Copa do Mundo de 2026 no SBT (SBT/Reprodução)
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A Amazon negociou e pagou uma multa de 5 milhões de reais para encerrar o contrato com o narrador Galvão Bueno. O vínculo do locutor com o Prime Video era válido até dezembro de 2027, mas foi interrompido pela empresa em maio deste ano. A definição sobre o valor da rescisão se estendeu até o fim de agosto, após duas rodadas intensas de conversas. Inicialmente, o valor previsto para a multa era de 17 milhões de reais. A equipe de Galvão cogitou levar a disputa para a Justiça, mas optou por buscar uma solução amigável.

Entre os argumentos apresentados pela Amazon para justificar a rescisão estava a insatisfação com as críticas que as transmissões de Galvão Bueno no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil vinham recebendo de torcedores nas redes sociais. Nos bastidores, a saída do narrador também esteve relacionada a uma mudança no comando do setor de esportes da Amazon na América Latina. A área passou a responder diretamente ao escritório global do Prime Video, na Inglaterra, e a ordem para o encerramento do vínculo teria partido da estrutura internacional da empresa.

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