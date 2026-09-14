A resposta de atletas à sexualização do esporte feminino em propaganda de Sydney Sweeney

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O anúncio de uma plataforma de apostas com Sydney Sweeney nua e acessórios esportivos causou grande indignação entre atletas femininas. Elas denunciam a sexualização do esporte e a monetização dos corpos das mulheres, classificando a peça publicitária como um “retrocesso” e uma afronta aos valores esportivos.

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Um anúncio de uma empresa de apostas com a atriz americana Sydney Sweeney nua gerou indignação entre diversas atletas que denunciam a “sexualização” do esporte feminino. A estrela da série Euphoria aparece nua em um anúncio da plataforma Novig, da qual é acionista.

Durante o comercial, de 58 segundos, a atriz de 25 anos posa praticamente nua com acessórios esportivos (luvas de boxe, bolas, raquete, taco de golfe, etc) para promover apostas, “não sobre guerra, não sobre morte, não sobre política. Apenas esporte.”

Após sua divulgação nas redes sociais, o anúncio provocou uma onda de críticas de diversas atletas de alto nível que o consideraram um “retrocesso”.

A ex-nadadora australiana Ariarne Titmus disse estar “furiosa”. “Não é apenas uma afronta a todas as mulheres que dedicaram suas vidas a aperfeiçoar sua arte, mas também a todos aqueles que apreciam o esporte pelo que ele realmente é: trabalho em equipe, amizade, dedicação, excelência, união…”, escreveu a tetracampeã olímpica no Instagram.

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A nadadora denunciou “um mundo em que a monetização dos corpos das mulheres e a sexualização do esporte feminino ainda são comuns”.

A triatleta francesa Mathilde Tily classificou o comercial como “nojento” e escreveu nas redes sociais que “nenhuma quantia de dinheiro deveria convencer uma mulher a projetar essa imagem” em um momento em que as atletas “ainda lutam pelo mesmo reconhecimento, pelos mesmos bônus… e muito mais”.

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A nadadora australiana Brianna Throssell, medalhista de ouro no revezamento 4x100m nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021, filmou-se em diversas piscinas de competição e declarou: “É assim que as mulheres no esporte se parecem, Sydney Sweeney!”.

A velocista americana e campeã olímpica dos 200m, Gabby Thomas, reforçou a mensagem, assim como a tetracampeã europeia, a britânica Amy Hunt, quarta colocada nos 200m no Ultimate Championship, que declarou à BBC na zona mista no domingo, em Budapeste: “Sydney Sweeney, é assim que o esporte feminino se parece!”.

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A ciclista britânica e campeã olímpica, Sophie Capewell, publicou em suas redes sociais um vídeo alertando que “Isso não é sobre a Sydney Sweeney. É sobre o que recebe atenção e por quê”.

“Imagine um mundo em que mulheres são vistas pelo que elas podem fazer, não apenas como elas se parecem. É LEGAL ser uma ATLETA. É BOM ser FORTE. Imagine um mundo onde representação sexualizada não é a maneira mais popular de enxergar as mulheres no esporte”, diz o vídeo de de Capewell.

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(Com AFP)