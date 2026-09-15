Rio Open confirma tenista italiano top-10 e finalista de Grand Slam na próxima edição

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Flavio Cobolli, atual número 7 do mundo, está confirmado para sua primeira participação no Rio Open 2028. O tenista italiano, que alcançou o vice-campeonato em Roland Garros este ano, expressou grande expectativa para a competição no Jockey Club Brasileiro. Ele é o primeiro nome anunciado para a 13ª edição do ATP 500.

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A organização do Rio Open confirmou nesta terça, 15, a participação do tenista Flavio Cobolli na próxima edição do torneio. O italiano é o atual número 7 do ranking e disputará o ATP 500, no Brasil, pela primeira vez na carreira. O Rio Open 2028 será realizado entre 13 e 21 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Na atual temporada, Cobolli alcançou sua melhor posição no ranking, o sexto lugar, depois de ser vice-campeão de Roland Garros. O italiano chegou a sua primeira final de Grand Slam e perdeu para o alemão Alexander Zverev por 3 sets a 2. Ele também chegou à final do ATP 500 de Munique e foi campeão no torneio de mesmo nível em Acapulco.

Outra conquista recente no seu currículo é a Copa Davis, em que foi capitão da campanha vencedora da Itália em 2025.

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Em comunicado divulgado pela organização do Rio Open, o tenista afirmou: “Estou muito animado para disputar o Rio Open. Já ouvi falar muito sobre o torneio e os fãs brasileiros. Vai ser especial fazer minha estreia em um estádio novo e maior. Mal posso esperar para encontrar todo mundo em fevereiro.”

Cobolli é o primeiro tenista confirmado na 13ª edição do Rio Open. O atual campeão na chave de simples é o argentino Tomás Martín Etcheverry, que venceu o chileno Alejandro Tabilo na edição deste ano. Nas duplas, os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo conquistaram o prêmio desta temporada.