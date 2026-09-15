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Esporte

Rio Open confirma tenista italiano top-10 e finalista de Grand Slam na próxima edição

Atual 7º do ranking é anunciado para sua primeira participação no ATP 500 no Rio de Janeiro

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h19
A quadra central do Rio Open, no Jockey Club, no Rio de Janeiro, em edição de 2019
A quadra central do Rio Open, no Jockey Club, no Rio de Janeiro, em edição de 2019 (Rio Open/Reprodução)
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Rio Open confirma tenista italiano top-10 e finalista de Grand Slam na próxima edição Priorizar nos meus resultados Google

A organização do Rio Open confirmou nesta terça, 15, a participação do tenista Flavio Cobolli na próxima edição do torneio. O italiano é o atual número 7 do ranking e disputará o ATP 500, no Brasil, pela primeira vez na carreira. O Rio Open 2028 será realizado entre 13 e 21 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Flavio Cobolli
Flavio Cobolli (Dan Istitene/Getty Images)

Na atual temporada, Cobolli alcançou sua melhor posição no ranking, o sexto lugar, depois de ser vice-campeão de Roland Garros. O italiano chegou a sua primeira final de Grand Slam e perdeu para o alemão Alexander Zverev por 3 sets a 2. Ele também chegou à final do ATP 500 de Munique e foi campeão no torneio de mesmo nível em Acapulco.

Outra conquista recente no seu currículo é a Copa Davis, em que foi capitão da campanha vencedora da Itália em 2025.

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Em comunicado divulgado pela organização do Rio Open, o tenista afirmou: “Estou muito animado para disputar o Rio Open. Já ouvi falar muito sobre o torneio e os fãs brasileiros. Vai ser especial fazer minha estreia em um estádio novo e maior. Mal posso esperar para encontrar todo mundo em fevereiro.”

Cobolli é o primeiro tenista confirmado na 13ª edição do Rio Open. O atual campeão na chave de simples é o argentino Tomás Martín Etcheverry, que venceu o chileno Alejandro Tabilo na edição deste ano. Nas duplas, os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo conquistaram o prêmio desta temporada. 

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