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Esporte

Alex Escobar dá detalhes sobre retorno ao trabalho após diagnóstico de doença rara

Apresentador passou mal ao vivo durante a Copa do Mundo

Por Giovanna Fraguito 14 set 2026, 17h31 | Atualizado em 15 set 2026, 10h18
Homem calvo e barbudo sorri para a câmera, usando camisa polo azul, em um estádio de futebol. Ao fundo, equipamentos de transmissão e outros profissionais.
Alex Escobar (Instagram/Reprodução)
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Alex Escobar mostrou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 14, que voltou ao trabalho após o período delicado que enfrentou depois de passar mal ao vivo durante a Copa do Mundo e descobrir uma doença rara. Em um vídeo publicado no Instagram, o apresentador explicou que o retorno ainda será gradual e, por enquanto, ele não aparecerá na televisão. Alex começou a gravar os chamados offs, as narrações utilizadas para ilustrar as imagens das reportagens do Globo Esporte.

“Hoje estou voltando a conviver com essa sala e com esse microfone. Por enquanto, só gravando o que a gente chama de off, que são os textos que a gente grava aqui na cabine para ilustrar as imagens e fazer as reportagens que vocês veem sempre no Globo Esporte. Para mim, já significa demais. Por enquanto, a Duda Dalponte continua no comando do pagode. Ela tem feito muito bem, por sinal. Vou devagarzinho e, qualquer hora, assumo lá de novo a apresentação”, contou.

Escobar foi diagnosticado com miastenia gravis, uma doença autoimune. Isso significa que o sistema de defesa do organismo passa a atacar, por engano, a comunicação entre os nervos e os músculos. Os anticorpos impedem essa ligação, o que provoca fraqueza muscular. De acordo com especialistas, a doença, na maioria das vezes, não tem cura. No entanto, o tratamento pode controlar o quadro, levar à remissão ou reduzir os sintomas, permitindo que o paciente tenha uma vida normal ou próxima do normal.

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