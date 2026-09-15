Flamengo e Paolo Guerrero encerram processo milionário

O atacante peruano Paolo Guerrero e o Flamengo chegaram a um acordo que encerra os dois processos milionários que transitavam na justiça há oito anos. Na soma das ações, o clube carioca buscava um pagamento de 2 milhões de reais.

O valor exigido pelo time incluía 200 mil reais de indenização por danos morais e mais 1,8 milhão de ressarcimento pelos 120 dias em que o peruano ficou fora dos gramados por conta de uma suspensão por doping em 2017. O clube chegou a perder em diferentes instâncias antes do acordo — que não teve valores nem condições divulgadas até o momento.

Afastamento por doping

O imbróglio entre Guerrero e o Flamengo começou no final de 2017, depois que o peruano foi afastado do futebol por doping, Na ocasião, um exame detectou um um metabólito da cocaína em seu organismo. Mais tarde, o jogador conseguiu comprovar que a substância veio de um chá contaminado, e suspendeu a punição.

O jogador deixou o Flamengo em agosto de 2018, depois que seu contrato de três anos chegou ao fim, e assinou com o Internacional. Pouco depois, o rubro-negro colocou o peruano na justiça, exigindo 2 milhões em pagamentos. Na semana passada, o atacante chegou a declarar no processo que o time carioca buscava vingança pela não renovação e posterior acerto com o time gaúcho. Hoje, o jogador atua no peruano Alianza Lima.

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