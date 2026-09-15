Jogos de hoje, terça, 15 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Fluminense joga pela Libertadores; São Paulo e Vasco entram em campo pela Sul-Americana
A terça-feira, 15 de setembro, reúne decisões continentais na América do Sul e uma agenda movimentada na Europa e na Ásia. Platense x Fluminense abre a rodada das quartas de final da Libertadores, enquanto Vasco e São Paulo entram em campo pela Copa Sul-Americana. Na Inglaterra, Liverpool, Arsenal e West Ham jogam pela Copa da Liga, e a AFC Champions League Elite tem Al-Nassr e Al-Hilal como atrações. Série B, Campeonato Espanhol, Copa da Itália e futebol feminino completam a programação.
A AFC Champions League Elite abre os principais jogos internacionais do dia. Às 13h, Al-Ain x Al-Nassr coloca o clube saudita diante de um adversário tradicional dos Emirados Árabes Unidos. Mais tarde, às 15h15, Al-Hilal x Al-Gharafa dá sequência à rodada do principal torneio asiático de clubes.
Na Itália, a Copa da Itália tem dois confrontos pelas oitavas de final. Genoa x Südtirol, às 13h, abre a programação, enquanto Fiorentina x Pisa, às 16h, define mais uma vaga na próxima fase da competição.
O Campeonato Espanhol também ocupa parte da tarde. Rayo Vallecano x Espanyol começa às 14h, seguido por Deportivo Alavés x Valencia, às 15h. O principal confronto acontece às 16h30, quando Elche recebe o Real Madrid, fechando a programação da La Liga nesta terça-feira.
Na Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa oferece cinco partidas. Peterborough United x Barnsley abre os jogos às 15h30 e West Ham x Fulham joga às 15h45. Às 16h, Liverpool x Tottenham, Ipswich Town x Arsenal e Reading x Brentford acontecem simultaneamente.
Na América do Sul, o primeiro grande confronto da noite será pela Copa Libertadores. Platense e Fluminense se enfrentam às 19h, no jogo de volta das quartas de final. O clube carioca entra em campo com uma vantagem de dois gols construída na primeira partida.
No mesmo horário, Vasco x Independiente Santa Fe movimenta a Copa Sul-Americana. Pelo mesmo torneio, às 21h30, o São Paulo recebe o Boca Juniors.
No Brasil, a Série B terá três partidas. Náutico x Operário-PR e Londrina x Ponte Preta começam às 19h30, enquanto CRB x Sport, às 21h, encerra a programação da segunda divisão.
O futebol feminino também aparece na agenda com Bahia x Corinthians, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, completando uma terça-feira marcada por confrontos eliminatórios e jogos importantes em diferentes continentes.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 15 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
AFC Champions League Elite
- 13h00 – Al-Ain x Al-Nassr – ESPN 4 e Disney+
- 15h15 – Al-Hilal x Al-Gharafa – ESPN 2 e Disney+
Copa da Itália
- 13h00 – Genoa x Südtirol – SportyNet (TV e YouTube)
- 16h00 – Fiorentina x Pisa – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Espanhol
- 14h00 – Rayo Vallecano x Espanyol – CazéTV
- 15h00 – Deportivo Alavés x Valencia – CazéTV
- 16h30 – Elche x Real Madrid – CazéTV
Campeonato Holandês
- 15h00 – Ajax x Willem II – Disney+
Copa da Liga Inglesa
- 15h30 – Peterborough United x Barnsley – Disney+
- 15h45 – West Ham x Fulham – Disney+
- 16h00 – Liverpool x Tottenham – ESPN e Disney+
- 16h00 – Ipswich Town x Arsenal – ESPN 4 e Disney+
- 16h00 – Reading x Brentford – Disney+
Copa Libertadores
- 19h00 – Platense x Fluminense – ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
- 19h00 – Vasco x Independiente Santa Fe – Paramount+
- 21h30 – São Paulo x Boca Juniors – SBT, ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Náutico x Operário-PR – SporTV e Premiere
- 19h30 – Londrina x Ponte Preta – Disney+
- 21h00 – CRB x Sport – Canal GOAT, Xsports, ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
- 21h30 – Bahia x Corinthians – TV Brasil, N Sports, UOL Play e SporTV