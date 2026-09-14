Mecânicos escapam por pouco de acidente nos boxes em corrida da NASCAR; veja vídeo

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Um acidente assustador na entrada dos boxes de uma corrida da NASCAR por pouco não atingiu mecânicos e equipes. Durante a prova O’Reilly Auto Parts Series, carros rodaram e atingiram um membro da equipe Joe Gibbs Racing, que felizmente saiu ileso. A confusão paralisou a corrida e causou o abandono de pilotos. Saiba mais sobre o incidente.

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Em um acidente na entrada dos boxes de uma corrida da NASCAR no último sábado, 12, mecânicos e integrantes das equipes escaparam por pouco de serem atingidos em cheio pelos carros. A etapa válida pela O’Reilly Auto Parts Series, ocorreu na World Wide Technology Raceway at Gateway, nos Estados Unidos. Devido à ocorrência, a prova foi paralisada e três pilotos abandonaram a corrida devido aos danos dos carros.

Integrantes da equipe Joe Gibbs Racing estiveram mais próximos do acidente. Durante a parada do carro nº19 do seu piloto Brent Crews, outros dois veículos, nº88 de Rajah Caruth e nº87 de Nick Sanchez, rodaram na entrada dos boxes e chegaram a atingir um integrante da Joe Gibbs, que segurava um pneu e por pouco não atropelaram outros dois membros que trocavam o pneu traseiro direito.

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Apesar do susto, a Joe Gibbs Racing informou nas redes sociais que “todos membros da equipe do carro nº 19 envolvidos no acidente saíram ilesos”.

Na confusão, os carros que entravam nos boxes também bateram, incluindo os veículos de Harrison Burton, Jeremy Clements, Dean Thompson, Jeb Burton, Ryan Sieg, Patrick Staropoli e Anthony Alfredo. Com a passagem bloqueada para entrar nos boxes, a prova recebeu bandeira vermelha.

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O piloto Sanchez afirmou que nunca havia presenciado algo parecido: “Já tive incidentes no pit road, rodadas e tudo mais”, disse ele em comunicado oficial da NASCAR, “mas nunca tive uma parada completa no pit road daquele jeito, em que você simplesmente não conseguia passar.”

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Sanchez e Burton abandonaram a prova por conta dos danos no carro e terminaram na 34ª e 35ª colocação oficialmente.