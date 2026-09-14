Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Esporte

Mecânicos escapam por pouco de acidente nos boxes em corrida da NASCAR; veja vídeo

Colisão na O’Reilly Auto Parts Series, segunda principal divisão da NASCAR, levou a abandono de pilotos; ninguém ficou ferido

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 12h13 | Atualizado em 15 set 2026, 10h24
Carro de corrida branco e verde-limão parado no pit stop, com a equipe trocando pneus. Um homem de capacete e óculos observa à esquerda. Fumaça e luzes de emergência laranja ao fundo, com outros carros na pista.
Carro nº 19 da Joe Gibbs Racing sofreu danos em acidente na etapa do O’Reilly Auto Parts Series no último sábado, 12 (Dustino Albino/ Digital Media/NASCAR/Divulgação)
Continua após publicidade
Mecânicos escapam por pouco de acidente nos boxes em corrida da NASCAR; veja vídeo Priorizar nos meus resultados Google

Em um acidente na entrada dos boxes de uma corrida da NASCAR no último sábado, 12, mecânicos e integrantes das equipes escaparam por pouco de serem atingidos em cheio pelos carros. A etapa válida pela O’Reilly Auto Parts Series, ocorreu na World Wide Technology Raceway at Gateway, nos Estados Unidos. Devido à ocorrência, a prova foi paralisada e três pilotos abandonaram a corrida devido aos danos dos carros.

Integrantes da equipe Joe Gibbs Racing estiveram mais próximos do acidente. Durante a parada do carro nº19 do seu piloto Brent Crews, outros dois veículos, nº88 de Rajah Caruth e nº87 de Nick Sanchez, rodaram na entrada dos boxes e chegaram a atingir um integrante da Joe Gibbs, que segurava um pneu e por pouco não atropelaram outros dois membros que trocavam o pneu traseiro direito.

Continua após a publicidade

Apesar do susto, a Joe Gibbs Racing informou nas redes sociais que “todos membros da equipe do carro nº 19 envolvidos no acidente saíram ilesos”.

Na confusão, os carros que entravam nos boxes também bateram, incluindo os veículos de Harrison Burton, Jeremy Clements, Dean Thompson, Jeb Burton, Ryan Sieg, Patrick Staropoli e Anthony Alfredo. Com a passagem bloqueada para entrar nos boxes, a prova recebeu bandeira vermelha. 

Continua após a publicidade

O piloto Sanchez afirmou que nunca havia presenciado algo parecido: “Já tive incidentes no pit road, rodadas e tudo mais”, disse ele em comunicado oficial da NASCAR, “mas nunca tive uma parada completa no pit road daquele jeito, em que você simplesmente não conseguia passar.”

Continua após a publicidade

Sanchez e Burton abandonaram a prova por conta dos danos no carro e terminaram na 34ª e 35ª colocação oficialmente.

Publicidade
TAGS:
Acidente
Automobilismo
Carros
Corrida
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).