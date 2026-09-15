James Rodríguez anuncia aposentadoria da seleção da Colômbia

Ler Resumo





O meia James Rodríguez, ídolo colombiano, anunciou sua aposentadoria da seleção aos 35 anos, após 15 anos de uma carreira brilhante. Artilheiro na Copa de 2014, ele deixa a camisa com 31 gols e 131 jogos, marcando uma era. Sua despedida encerra um ciclo de glórias e debates sobre seu legado no futebol do país.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O meia James Rodríguez anunciou nesta terça-feira, 15, sua aposentadoria da seleção da Colômbia, uma decisão que põe fim a uma trajetória de 15 anos, na qual se consolidou como um dos melhores jogadores da história do país. James se aposenta aos 35 anos, após disputar três Copas do Mundo. Ele foi artilheiro durante a campanha de 2014, no Brasil, a melhor do país no torneio.

“Saio tranquilo porque sei que dei absolutamente tudo. A toda a Colômbia, obrigado”, anunciou o jogador em um vídeo divulgado em suas redes sociais. Segundo maior artilheiro da seleção colombiana (31 gols), atrás do atacante Radamel Falcao García (36 gols), James se despede após anos recentes marcados por problemas físicos e desempenho irregular nos clubes pelos quais passou.

Ele também é o recordista de jogos pela seleção (131) ao lado do goleiro David Ospina. Os dois disputaram juntos as Copas de 2014, 2018 e 2026. James levou a Colômbia às quartas de final de um Mundial pela primeira e única vez em 2014, quando foi derrotada pelo Brasil por 2 a 1.

Camisa 10 da equipe, ele foi o artilheiro daquela Copa e recebeu o prêmio de gol mais bonito do torneio, depois do qual foi contratado pelo Real Madrid. Embora sua figura divida opiniões na Colômbia, muitos o consideram o melhor jogador do país em toda história, à frente de Carlos “El Pibe” Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Willington Ortiz e Falcao García.

Continua após a publicidade

“Desde que cheguei à seleção, tive um pensamento muito claro: que, no dia em que partisse, pudesse sentir que deixava esta camisa em um patamar mais elevado do que quando a encontrei (…) sinto que consegui”, disse o craque em seu vídeo de despedida. James, que passou pelo São Paulo entre 2023 e 2024, se aposenta da seleção colombiana dias depois de ser anunciado como novo jogador do Atlético Nacional de Medellín, seu nono clube em seis anos.

Em seu Instagram, o jogador agradeceu pelos anos de competição. “Obrigado por todas as partidas, cada alegria, cada lágrima e cada sonho compartilhado”, disse. “Defender as cores da seleção da Colômbia foi uma das maiores honras da minha vida”.

Continua após a publicidade

(com AFP)