São Paulo x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações
Tricolor recebe os argentinos nesta terça, 15, no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final. Saiba como assistir ao vivo
São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time argentino venceu a primeira partida por 1 a 0, na Bombonera, e joga pelo empate para avançar. O Tricolor precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória paulista por um gol leva a decisão para os pênaltis.
O São Paulo chega descansado para a decisão depois de poupar todos os titulares na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior assumiu o risco de escalar uma formação alternativa justamente para ter força máxima contra o Boca, em uma noite que deve contar com Morumbis lotado: mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.
A principal baixa é Jonathan Calleri. O centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e está suspenso. Gustavo Santana é o favorito para assumir a função mais adiantada. Luciano, recuperado de um edema na coxa esquerda, treinou e tem boas chances de voltar ao time titular, enquanto Sabino também deve retornar à defesa depois de superar dores no joelho.
O Boca Juniors chega ao Morumbis com a vantagem construída na Argentina e também preservou boa parte de seus principais jogadores no fim de semana. Mesmo com escalação alternativa, venceu o Central Córdoba por 3 a 1, com dois gols de Ángel Romero e um de Enner Valencia. Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar e Miguel Merentiel, autor do gol da vitória na ida, devem retornar à equipe principal.
O São Paulo tenta repetir uma virada histórica. Em 2007, também pela Sul-Americana, o clube perdeu para o Boca na Bombonera por 2 a 1 e conseguiu reverter o confronto diante de sua torcida por 1 a 0. O placar agregado ficou 2 a 2, mas o São Paulo avançou às quartas de final pelo critério de gol fora de casa.
Onde assistir à partida entre São Paulo e Boca Juniors?
São Paulo e Boca Juniors jogam nesta terça-feira, 15, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, ESPN e Disney+.
Prováveis escalações:
São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano (André Silva) e Gustavo Santana. Técnico: Dorival Júnior.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Lautaro Blanco; Ascacíbar, Paredes e Tomás Belmonte; Alan Velasco, Leonel Flores e Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.
Arbitragem:
- Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai);
- Assistentes: Nicolás Tarán e Martín Soppi (Uruguai);
- Quarto árbitro: José Burgos (Uruguai);
- VAR: Leodan González (Uruguai).