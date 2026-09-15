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Esporte

São Paulo x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações

Tricolor recebe os argentinos nesta terça, 15, no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 15h00 | Atualizado em 15 set 2026, 20h43
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 12: General view of the MorumBIS before the Brasileirao 2025 match between Sao Paulo and Vasco da Gama on June 12, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Morumbis, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time argentino venceu a primeira partida por 1 a 0, na Bombonera, e joga pelo empate para avançar. O Tricolor precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória paulista por um gol leva a decisão para os pênaltis.

O São Paulo chega descansado para a decisão depois de poupar todos os titulares na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior assumiu o risco de escalar uma formação alternativa justamente para ter força máxima contra o Boca, em uma noite que deve contar com Morumbis lotado: mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

A principal baixa é Jonathan Calleri. O centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e está suspenso. Gustavo Santana é o favorito para assumir a função mais adiantada. Luciano, recuperado de um edema na coxa esquerda, treinou e tem boas chances de voltar ao time titular, enquanto Sabino também deve retornar à defesa depois de superar dores no joelho.

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O Boca Juniors chega ao Morumbis com a vantagem construída na Argentina e também preservou boa parte de seus principais jogadores no fim de semana. Mesmo com escalação alternativa, venceu o Central Córdoba por 3 a 1, com dois gols de Ángel Romero e um de Enner Valencia. Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar e Miguel Merentiel, autor do gol da vitória na ida, devem retornar à equipe principal.

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O São Paulo tenta repetir uma virada histórica. Em 2007, também pela Sul-Americana, o clube perdeu para o Boca na Bombonera por 2 a 1 e conseguiu reverter o confronto diante de sua torcida por 1 a 0. O placar agregado ficou 2 a 2, mas o São Paulo avançou às quartas de final pelo critério de gol fora de casa.

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Onde assistir à partida entre São Paulo e Boca Juniors?

São Paulo e Boca Juniors jogam nesta terça-feira, 15, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, ESPN e Disney+.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano (André Silva) e Gustavo Santana. Técnico: Dorival Júnior. 

Boca Juniors: Álvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Lautaro Blanco; Ascacíbar, Paredes e Tomás Belmonte; Alan Velasco, Leonel Flores e Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai);
  • Assistentes: Nicolás Tarán e Martín Soppi (Uruguai);
  • Quarto árbitro: José Burgos (Uruguai);
  • VAR: Leodan González (Uruguai).
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