São Paulo x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações

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São Paulo e Boca Juniors se enfrentam no Morumbis pela volta das quartas da Sul-Americana. O Tricolor busca reverter a derrota da ida (1 a 0), precisando de dois gols para avançar. Morumbis lotado e titulares descansados prometem um jogo eletrizante, mesmo com a ausência de Calleri.

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São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time argentino venceu a primeira partida por 1 a 0, na Bombonera, e joga pelo empate para avançar. O Tricolor precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória paulista por um gol leva a decisão para os pênaltis.

O São Paulo chega descansado para a decisão depois de poupar todos os titulares na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior assumiu o risco de escalar uma formação alternativa justamente para ter força máxima contra o Boca, em uma noite que deve contar com Morumbis lotado: mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

A principal baixa é Jonathan Calleri. O centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e está suspenso. Gustavo Santana é o favorito para assumir a função mais adiantada. Luciano, recuperado de um edema na coxa esquerda, treinou e tem boas chances de voltar ao time titular, enquanto Sabino também deve retornar à defesa depois de superar dores no joelho.

O Boca Juniors chega ao Morumbis com a vantagem construída na Argentina e também preservou boa parte de seus principais jogadores no fim de semana. Mesmo com escalação alternativa, venceu o Central Córdoba por 3 a 1, com dois gols de Ángel Romero e um de Enner Valencia. Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar e Miguel Merentiel, autor do gol da vitória na ida, devem retornar à equipe principal.

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O São Paulo tenta repetir uma virada histórica. Em 2007, também pela Sul-Americana, o clube perdeu para o Boca na Bombonera por 2 a 1 e conseguiu reverter o confronto diante de sua torcida por 1 a 0. O placar agregado ficou 2 a 2, mas o São Paulo avançou às quartas de final pelo critério de gol fora de casa.

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Onde assistir à partida entre São Paulo e Boca Juniors?

São Paulo e Boca Juniors jogam nesta terça-feira, 15, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, ESPN e Disney+.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano (André Silva) e Gustavo Santana. Técnico: Dorival Júnior.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Lautaro Blanco; Ascacíbar, Paredes e Tomás Belmonte; Alan Velasco, Leonel Flores e Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

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Arbitragem:

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai);

Assistentes: Nicolás Tarán e Martín Soppi (Uruguai);

Quarto árbitro: José Burgos (Uruguai);

VAR: Leodan González (Uruguai).