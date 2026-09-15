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Esporte

Elche x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Merengues visitam o Elche nesta terça, 15, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 11h00 | Atualizado em 15 set 2026, 14h24
Vista panorâmica de um estádio de futebol com arquibancadas verdes escuras quase vazias, sob um céu azul claro com poucas nuvens. O gramado verde vibrante está iluminado, com um gol visível à esquerda e algumas pessoas no campo e nas laterais. As fileiras de assentos em primeiro plano estão escuras e vazias, contrastando com a iluminação do campo.
Estádio Martínez Valero, em Elche (Francisco Macia/Getty Images)
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Elche x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Elche e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Martínez Valero, em Elche, pela sexta rodada de LaLiga 2026/27. O time de Madri ocupa a segunda colocação, com 12 pontos, enquanto o Elche aparece em 19º, com apenas dois.

O Real chega ao compromisso depois de vencer o Rayo Vallecano por 4 a 1 no Santiago Bernabéu. A equipe comandada por José Mourinho soma quatro vitórias em cinco rodadas, marcou 14 gols e sofreu quatro. Depois de marcar duas vezes contra o Rayo, Kylian Mbappé chegou a sete gols nos seis jogos oficiais disputados pelo clube nesta temporada.

Mourinho levou praticamente toda a força disponível para Elche. Courtois, Huijsen, Konaté, Valverde, Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé estão entre os convocados. A principal dúvida está na composição do meio-campo e dos lados da defesa, já que Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Trent Alexander-Arnold e Álvaro Carreras também aparecem como alternativas.

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O Elche vive situação oposta. A equipe ainda não venceu nesta edição de LaLiga e soma dois empates e três derrotas, com seis gols marcados e 13 sofridos. Na rodada passada, porém, conseguiu um resultado importante ao empatar por 1 a 1 com o Athletic Bilbao em San Mamés. O time dirigido por Martín Anselmi, ex-Botafogo, tenta aproveitar o fator casa para surpreender um adversário tecnicamente superior.

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A tendência é que o Elche mantenha uma formação mais cautelosa, com três defensores e maior densidade no meio. Facundo Buonanotte aparece como uma das principais peças criativas, enquanto Fernando Niño e Ezequiel Ponce são opções para o ataque. Do outro lado, o Real deve voltar a apostar no trio formado por Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé para acelerar nos últimos metros.

O confronto também antecede um dos compromissos mais importantes do calendário merengue. No domingo, o Real Madrid visita o Atlético no Metropolitano pelo dérbi da capital.

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Onde assistir à partida entre Elche e Real Madrid?

Elche e Real Madrid jogam nesta terça-feira, 15, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Martínez Valero, em Elche, pela sexta rodada de LaLiga. A partida terá transmissão da CazéTV e do Prime Video.

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Prováveis escalações:

Elche: Matías Dituro; Tete Morente, Buba Sangaré, Víctor Chust e Pedro Bigas; Gonzalo Villar, Germán Valera e Facundo Buonanotte; Javier Morcillo; Fernando Niño e Ezequiel Ponce. Técnico: Martín Anselmi.

Real Madrid: Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen e Cucurella; Valverde e Bernardo Silva; Brahim Díaz, Bellingham e Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico: José Mourinho.

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TAGS:
Campeonato Espanhol
Futebol: onde assistir
Real Madrid
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