Ancelotti confirma fim da era Neymar na seleção brasileira

A presença de Neymar na Copa do Mundo foi uma das principais polêmicas do Mundial. Criticado pela falta de intensidade e por ter ficado de fora de praticamente todo o ciclo preparatório, o atacante teve sua convocação para a competição cercada de questionamentos por parte dos torcedores. Ainda assim, Carlo Ancelloti defendeu a presença do camisa 10 do Santos para a Copa, mas afirmou que o jogador já encerrou seu ciclo na seleção brasileira.

“Ele merecia estar por sua qualidade. […] O Neymar já confirmou que não quer voltar à seleção. […] O Neymar não se pode substituir porque foi um talento extraordinário e único. Então, um jogador irrepetível”, disse o técnico ao CNN Esportes S/A deste domingo, 13.