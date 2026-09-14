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Esporte

Ancelotti confirma fim da era Neymar na seleção brasileira

Técnico afirmou que o atacante merecia estar na Copa

Por Giovanna Fraguito 14 set 2026, 15h46 | Atualizado em 15 set 2026, 10h19
Neymar Jr. correndo em campo de futebol, vestindo camisa amarela da seleção brasileira com o número 10 e shorts azuis. Ele tem uma expressão séria, braços flexionados e pernas em movimento, com uma faixa branca no pulso esquerdo. Ao fundo, uma bandeira do Brasil estilizada em amarelo e verde, e uma placa de publicidade azul com o logo da Hyundai
Neymar contra a Noruega: maior desperdício de um craque brasileiro (Buda Mendes/Getty Images)
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A presença de Neymar na Copa do Mundo foi uma das principais polêmicas do Mundial. Criticado pela falta de intensidade e por ter ficado de fora de praticamente todo o ciclo preparatório, o atacante teve sua convocação para a competição cercada de questionamentos por parte dos torcedores. Ainda assim, Carlo Ancelloti defendeu a presença do camisa 10 do Santos para a Copa, mas afirmou que o jogador já encerrou seu ciclo na seleção brasileira.

“Ele merecia estar por sua qualidade. […] O Neymar já confirmou que não quer voltar à seleção. […] O Neymar não se pode substituir porque foi um talento extraordinário e único. Então, um jogador irrepetível”, disse o técnico ao CNN Esportes S/A deste domingo, 13.

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