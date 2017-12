Real Madrid liquida Grêmio na final do Mundial

1. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 1/35 Cristiano Ronaldo comemora após marcar gol de falta durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Mike Hewitt - FIFA/) Cristiano Ronaldo comemora após marcar gol de falta durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

2. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 2/35 O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, levanta taça após o clube espanhol vencer o Grêmio por 1 a 0, em partida válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Ashton - AMA/) O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, levanta taça após o clube espanhol vencer o Grêmio por 1 a 0, em partida válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

3. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 3/35 Cristiano Ronaldo e Kannemann disputam bola durante partida entre Grêmio e Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Childs/) Cristiano Ronaldo e Kannemann disputam bola durante partida entre Grêmio e Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

4. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 4/35 Cristiano Ronaldo e Jailson, durante partida entre Real Madrid e Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Childs/) Cristiano Ronaldo e Jailson, durante partida entre Real Madrid e Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

5. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 5/35 Torcedor do Grêmio exibe tatuagem antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, contra o Real Madrid, no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Childs/) Torcedor do Grêmio exibe tatuagem antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, contra o Real Madrid, no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

6. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 6/35 Torcedores do Grêmio comparecem ao Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi, antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, entre Grêmio e Real Madrid - 16/12/2017 (David Ramos/FIFA/) Torcedores do Grêmio comparecem ao Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi, antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, entre Grêmio e Real Madrid - 16/12/2017

7. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 7/35 Torcedores do Grêmio comparecem ao Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi, antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, entre Grêmio e Real Madrid - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Torcedores do Grêmio comparecem ao Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi, antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, entre Grêmio e Real Madrid - 16/12/2017

8. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 8/35 Torcedores posam para foto antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada entre Grêmio e Real Madrid, no estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Torcedores posam para foto antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada entre Grêmio e Real Madrid, no estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

9. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 9/35 Torcedores posam para foto antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada entre Grêmio e Real Madrid, no estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Torcedores posam para foto antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada entre Grêmio e Real Madrid, no estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

10. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 10/35 Torcedores do Grêmio comparecem ao Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi, antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, entre Grêmio e Real Madrid - 16/12/2017 (Matthew Childs/) Torcedores do Grêmio comparecem ao Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi, antes da final do Mundial de Clubes da FIFA, entre Grêmio e Real Madrid - 16/12/2017

11. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 11/35 Torcedores do Grêmio e do Real Madrid antes da partida entre Grêmio e Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Ashton/AMA/) Torcedores do Grêmio e do Real Madrid antes da partida entre Grêmio e Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

12. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 12/35 Os capitāes do Real Madrid e Grêmio - Sergio Ramos e Pedro Geromel - posam para foto antes da partida válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Mike Hewitt - FIFA/) Os capitāes do Real Madrid e Grêmio - Sergio Ramos e Pedro Geromel - posam para foto antes da partida válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

13. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 13/35 Taça do Mundial de Clubes da FIFA é exibida antes da partida entre Grêmio e Real Madrid, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Ashton - AMA/) Taça do Mundial de Clubes da FIFA é exibida antes da partida entre Grêmio e Real Madrid, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

14. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 14/35 O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, durante partida contra o Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Childs/) O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, durante partida contra o Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

15. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 15/35 Sergio Ramos e Lucas Barrios disputam bola, durante partida entre Real Madrid e Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Sergio Ramos e Lucas Barrios disputam bola, durante partida entre Real Madrid e Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

16. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 16/35 Casemiro e Lucas Barrios disputam bola, durante partida entre Real Madrid e Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Casemiro e Lucas Barrios disputam bola, durante partida entre Real Madrid e Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

17. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 17/35 O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Ashton/AMA/) O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

18. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 18/35 Renato Portaluppi e Zinedine Zidane, técnicos do Grêmio e Real Madrid, durante partida válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Renato Portaluppi e Zinedine Zidane, técnicos do Grêmio e Real Madrid, durante partida válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

19. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 19/35 O jogador Luan, do Grêmio, durante partida contra o Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Childs/) O jogador Luan, do Grêmio, durante partida contra o Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

20. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 20/35 Marcelo e Michel disputam bola durante partida entre Grêmio e Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Ashton - AMA/) Marcelo e Michel disputam bola durante partida entre Grêmio e Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

21. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 21/35 O jogador do Grêmio, Walter Kannemann, durante partida contra o Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) O jogador do Grêmio, Walter Kannemann, durante partida contra o Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

22. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 22/35 O jogador Casemiro, do Real Madrid, recebe cartão amarelo durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Mike Hewitt - FIFA/) O jogador Casemiro, do Real Madrid, recebe cartão amarelo durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

23. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 23/35 Varane e Lucas Barrios disputam bola durante partida entre Grêmio e Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Varane e Lucas Barrios disputam bola durante partida entre Grêmio e Real Madrid, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

24. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 24/35 Cristiano Ronaldo recebe falta durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Cristiano Ronaldo recebe falta durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

25. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 25/35 Cristiano Ronaldo comemora após marcar gol de falta durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Cristiano Ronaldo comemora após marcar gol de falta durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

26. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 26/35 Cristiano Ronaldo comemora após marcar gol de falta durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Childs/) Cristiano Ronaldo comemora após marcar gol de falta durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

27. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 27/35 Cristiano Ronaldo comemora após marcar gol de falta durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Ahmed Jadallah/) Cristiano Ronaldo comemora após marcar gol de falta durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

28. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 28/35 Cristiano Ronaldo durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Karim Sahib/) Cristiano Ronaldo durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

29. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 29/35 O jogador do Real Madrid, Sergio Ramos, durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Childs/) O jogador do Real Madrid, Sergio Ramos, durante partida contra o Grêmio, válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

30. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 30/35 Cristiano Ronaldo comemora após o Real Madrid conquistar o título do Mundial de Clubes da FIFA - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Cristiano Ronaldo comemora após o Real Madrid conquistar o título do Mundial de Clubes da FIFA - 16/12/2017

31. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 31/35 Cristiano Ronaldo comemora após o Real Madrid conquistar o título do Mundial de Clubes da FIFA - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Cristiano Ronaldo comemora após o Real Madrid conquistar o título do Mundial de Clubes da FIFA - 16/12/2017

32. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 32/35 Jogadores do Real Madrid comemoram após conquistarem o título do Mundial de Clubes da FIFA - 16/12/2017 (Matthew Childs/) Jogadores do Real Madrid comemoram após conquistarem o título do Mundial de Clubes da FIFA - 16/12/2017

33. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 33/35 Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, após a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 na final do Mundial de Clubes da FIFA - 16/12/2017 (Matthew Ashton - AMA/) Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, após a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 na final do Mundial de Clubes da FIFA - 16/12/2017

34. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 34/35 Cristiano Ronaldo recebe troféu de melhor jogador do torneio, após a final do Mundial de Clubes da FIFA - 16/12/2017 (Amr Abdallah Dalsh/) Cristiano Ronaldo recebe troféu de melhor jogador do torneio, após a final do Mundial de Clubes da FIFA - 16/12/2017