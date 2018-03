Quem é Ismaily, o lateral que encantou Tite e chegou à seleção

Ismaily Gonçalves do Santos, lateral-esquerdo do Shakhtar Donetsk de 28 anos, foi convocado nesta terça-feira pela seleção brasileira para a vaga de Alex Sandro, cortado por lesão, para os amistosos contra Rússia e Alemanha dias 23 e 27 de março. Nascido em Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, o jogador é pouco conhecido no país, já que construiu sua carreira na Europa. Bastante elogiado pelo treinador Tite, Ismaily se destacou pela equipe ucraniana na Liga dos Campeões e ganhou sua primeira chance na seleção.

Ismaily iniciou a carreira como atacante, mas se consagrou na lateral esquerda. Em 2008, foi campeão sul-mato-grossense pelo Ivinhema jogando no ataque, aos 18 anos. Foi vice-artilheiro do estadual com onze gols e contratado pela empresa Traffic para reforçar o Desportivo Brasil. Logo em sua chegada, foi emprestado ao São Bento para ganhar experiência.

Em 2009, voltou ao Desportivo Brasil e foi titular na Copa São Paulo. Ainda naquele ano, se transferiu para outro clube da Traffic, o Estoril Praia, de Portugal. Disputou a segunda divisão portuguesa, na qual o time ficou apenas com a 11ª colocação. Foi destaque e se transferiu para o Olhanense, da primeira divisão, onde atuou pela primeira vez como lateral. Jogou duas temporadas por lá, alcançando posições do meio da tabela, até ser negociado com o Braga na temporada 2012/2013.

Jogou apenas um ano no clube e ficou na quarta colocação nacional, mas ganhou destaque disputando sua primeira Liga dos Campeões. Ao final da temporada, Ismaily foi negociado por 4 milhões de euros com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, time que defende até hoje.

No país, conquistou três Campeonatos Ucranianos, três Copas da Ucrânia e quatro Supercopas da Ucrânia. Fez 124 jogos e 12 gols pela equipe ucraniana, da qual é titular desde 2016. Seu ponto fortes é a velocidade e qualidade para chegar ao ataque. Neste ano, brilhou ao marcar um dos gols na vitória do Shakhtar sobre o Manchester City do técnico Pep Guardiola. Confira, abaixo, alguns lances de Ismaily: