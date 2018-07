A seleção brasileira venceu o México por 2 a 0, em Samara, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo, partida que será disputada na próxima sexta-feira, 6, às 15h, na Arena Kazan. Com o resultado, a equipe de Tite aguarda o vencedor do confronto entre Bélgica e Japão para conhecer seu adversário na próxima fase. Belgas e japoneses se enfrentam às 15h, em Rostov.

Os dois gols da partida foram marcados no segundo tempo: Neymar, aos 5 minutos, e Roberto Firmino, aos 42. Ao término da partida, o camisa 10, atacante do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor jogador em campo.

Casemiro fora

O volante Casemiro, do Real Madrid, está fora das quartas de final. O camisa 5 foi advertido com o cartão amarelo aos 14 minutos da etapa complementar, após parar o contra-ataque da seleção mexicana. O jogador tomou seu primeiro cartão na estreia, contra a Suíça. Com isso, a tendência é que Fernandinho, do Manchester City, seja o titular no duelo contra Bélgica ou Japão.