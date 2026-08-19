Roberto Carlos se converte ao islã, diz deputado; jogador não confirma

O ex-jogador Roberto Carlos teria se convertido ao islamismo há quatro semanas, informou um deputado turco na última segunda-feira, 17. A adesão à nova religião acontece em meio à circulação de fotos de um suposto casamento entre o histórico lateral do Real Madrid e sua namorada, a empresária marroquina Suhaila Ettahiri. A imprensa local alardeou a informação.

De acordo com Ali Şahin, do partido AKP, a informação foi compartilhada pelo xeque Jihad Hammadeh, da Associação Nacional de Juristas Islâmicos do Brasil (ANAJI), que disse ter ouvido da boca do próprio Roberto Carlos sobre o momento em que recitou a shahada, a declaração de fé islâmica, e se converteu oficialmente.

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