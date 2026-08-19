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Esporte

Presidente de clube jorrou dinheiro antes de jogo contra David Luiz; veja vídeo

Ardian Bardhi, do Dinamo City, chamou atenção por postura inusitada

Por Flávio Monteiro 19 ago 2026, 20h07
Homem de meia-idade com barba grisalha e camisa azul-marinho, gesticulando com os braços abertos, em meio a uma multidão de pessoas que o observam e filmam com celulares
Ardian Bardhi, presidente do clube albanês Dinamo Cit (Reprodução/Twitter)
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O cartola Ardian Bardhi, presidente do clube albanês Dinamo City, viralizou nas redes sociais ao surgir distribuindo notas de dinheiro no vestiário dos jogadores após a histórica classificação da equipe aos playoffs da Conference League. No maior estilo Silvio Santos, Bardhi ainda prometeu fornecer mais dinheiro caso o time consiga se classificar na próxima fase, que será contra o Pafos do Chipre, equipe de David Luiz.

De acordo com informações da imprensa albanesa, Bardhi prometeu distribuir cerca de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões de reais) em caso de classificação da equipe nos jogos, que serão realizados em 20 e 27 de agosto.

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