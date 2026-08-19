Presidente de clube jorrou dinheiro antes de jogo contra David Luiz; veja vídeo

O cartola Ardian Bardhi, presidente do clube albanês Dinamo City, viralizou nas redes sociais ao surgir distribuindo notas de dinheiro no vestiário dos jogadores após a histórica classificação da equipe aos playoffs da Conference League. No maior estilo Silvio Santos, Bardhi ainda prometeu fornecer mais dinheiro caso o time consiga se classificar na próxima fase, que será contra o Pafos do Chipre, equipe de David Luiz.

De acordo com informações da imprensa albanesa, Bardhi prometeu distribuir cerca de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões de reais) em caso de classificação da equipe nos jogos, que serão realizados em 20 e 27 de agosto.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)