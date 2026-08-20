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Esporte

Macará x Santos na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 20, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h45 | Atualizado em 20 ago 2026, 18h26
SANTOS, BRAZIL - AUGUST 13: Davizinho of Santos dribbles past Jean Estacio of Macara during a Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 Round of 16 First Leg match between Santos and Macara at Urbano Caldeira Stadium (Vila Belmiro) on August 13, 2026 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Davizinho, do Santos, driblando Jean Estacio, do Macará, durante a partida de ida na Vila Belmiro (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Macará x Santos na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Macará e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Bellavista, em Ambato, no Equador, a cerca de 2.600 metros de altitude, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Peixe chega em vantagem depois de vencer a partida de ida por 2 a 1, na Vila Belmiro. Com isso, o time brasileiro avança às quartas de final com qualquer empate. Uma vitória equatoriana por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Macará precisa ganhar por dois ou mais gols para se classificar diretamente.

O Santos chega ao Equador embalado por duas vitórias consecutivas. Depois de superar o próprio Macará na Sul-Americana, a equipe de Cuca venceu o Vasco por 3 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que tirou o clube da zona de rebaixamento. Apesar do momento positivo, a comissão técnica decidiu priorizar também a recuperação no campeonato nacional e viajou para Ambato sem algumas de suas principais estrelas.

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Neymar e Gabigol foram poupados e não viajaram para o Equador, assim como Barreal e Igor Vinícius. Escobar também está fora, neste caso por suspensão. O treinador Cuca terá o retorno de Moisés, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo. 

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O Macará, por sua vez, aposta justamente no mando de campo para tentar reverter a eliminatória. A equipe equatoriana empatou por 1 a 1 com a Universidad Católica no último fim de semana e segue na vice-liderança do campeonato nacional. Na fase de grupos da Sul-Americana, o time terminou na primeira colocação de sua chave e não perdeu em Ambato, embora tenha empatado os três jogos disputados como mandante. Franco Posse, autor do gol no duelo de ida, volta a ser uma das principais ameaças ofensivas.

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Onde assistir a partida entre Macará e Santos?

Macará e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Bellavista, em Ambato, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Prováveis escalações:

Macará: Rodrigo Rodríguez; Denilson Bolaños, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo e Luis Ayala; José Cazares, Jean Estacio e Matías Miranda; Agustín Campana, Mateo Viera e Franco Posse. Técnico: Guillermo Sanguinetti. 

Santos: Gabriel Brazão; Davizinho, Willian Arão, Luan Peres e Rafael Gonzaga; João Schmidt, Christian Oliva (Gustavo Henrique) e Rollheiser; Caballero, Thaciano e Rony. Técnico: Cuca. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Cristian Garay (CHI);
  • Árbitros assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI);
  • Quarto árbitro: Franco Jiménez (CHI);
  • VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).
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