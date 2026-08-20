Macará x Santos na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Macará e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe chega com a vantagem de 2 a 1 conquistada na ida, mas sem estrelas como Neymar e Gabigol, poupados. O Macará aposta no mando de campo e na altitude para reverter o resultado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Macará e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Bellavista, em Ambato, no Equador, a cerca de 2.600 metros de altitude, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Peixe chega em vantagem depois de vencer a partida de ida por 2 a 1, na Vila Belmiro. Com isso, o time brasileiro avança às quartas de final com qualquer empate. Uma vitória equatoriana por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Macará precisa ganhar por dois ou mais gols para se classificar diretamente.

O Santos chega ao Equador embalado por duas vitórias consecutivas. Depois de superar o próprio Macará na Sul-Americana, a equipe de Cuca venceu o Vasco por 3 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que tirou o clube da zona de rebaixamento. Apesar do momento positivo, a comissão técnica decidiu priorizar também a recuperação no campeonato nacional e viajou para Ambato sem algumas de suas principais estrelas.

Neymar e Gabigol foram poupados e não viajaram para o Equador, assim como Barreal e Igor Vinícius. Escobar também está fora, neste caso por suspensão. O treinador Cuca terá o retorno de Moisés, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Continua após a publicidade

O Macará, por sua vez, aposta justamente no mando de campo para tentar reverter a eliminatória. A equipe equatoriana empatou por 1 a 1 com a Universidad Católica no último fim de semana e segue na vice-liderança do campeonato nacional. Na fase de grupos da Sul-Americana, o time terminou na primeira colocação de sua chave e não perdeu em Ambato, embora tenha empatado os três jogos disputados como mandante. Franco Posse, autor do gol no duelo de ida, volta a ser uma das principais ameaças ofensivas.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir a partida entre Macará e Santos?

Macará e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Bellavista, em Ambato, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Prováveis escalações:

Macará: Rodrigo Rodríguez; Denilson Bolaños, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo e Luis Ayala; José Cazares, Jean Estacio e Matías Miranda; Agustín Campana, Mateo Viera e Franco Posse. Técnico: Guillermo Sanguinetti.

Santos: Gabriel Brazão; Davizinho, Willian Arão, Luan Peres e Rafael Gonzaga; João Schmidt, Christian Oliva (Gustavo Henrique) e Rollheiser; Caballero, Thaciano e Rony. Técnico: Cuca.

Continua após a publicidade

Arbitragem:

Árbitro: Cristian Garay (CHI);



Árbitros assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI);



Quarto árbitro: Franco Jiménez (CHI);



VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).