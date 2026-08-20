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Esporte

Rival inglês encaminha compra de Savinho, do Manchester City

Atacante brasileiro não foi relacionado à Supercopa da Inglaterra e teve pouca minutagem na última temporada

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h53 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h29
Dois jogadores de futebol em campo, um com camisa azul clara e outro com camisa branca, disputam a bola. O jogador de azul corre para a direita, com expressão concentrada, enquanto o de branco o segue de perto. Uma bola amarela e rosa está no gramado à direita, e a torcida desfocada preenche o fundo
Savinho, do Manchester City, está sendo negociado com o Tottenham, rival de Premier League (MI News/NurPhoto/Getty Images)
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O atacante Savinho está na mira do Tottenham. O clube de Londres prepara uma proposta pelo brasileiro e também pelo egípcio Omar Marmoush, jogadores do Manchester City.

A negociação ainda não está finalizada, segundo o jornal The Athletic, mas as conversas entre os clubes ingleses estão avançando.

A chegada dos jogadores ao Tottenham se somaria à vinda de Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke apenas na janela de transferências deste meio de ano.

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Em 2025, os Spurs tentaram contratar o brasileiro por volta de 50 milhões de euros, no entanto, o City não quis abrir mão do jogador e assinou uma renovação até 2031.

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Apesar da permanência no clube, Savinho perdeu espaço entre os titulares ainda sob o comando de Pep Guardiola na temporada passada. Ele começou em apenas sete jogos na Premier League, em que o time terminou na segunda colocação.

Depois da saída de Guardiola, Savinho também não foi relacionado para o jogo da Supercopa da Inglaterra pelo novo técnico Enzo Maresca no último domingo, 16. Marmoush entrou no segundo tempo na derrota do City por 3 a 0 para o Arsenal.

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A saída da dupla deve chegar na casa dos 151 milhões de euros, segundo o ge. Apenas o brasileiro pode custar mais de 100 milhões de euros aos Spurs.

Savinho defende os Citizens há duas temporadas. Ele atuou em 84 jogos, marcou sete gols e deu 13 assistências, conquistando três títulos. O atacante chegou à seleção brasileira e foi titular na Copa América de 2023, mas não foi convocado desde a chegada do treinador Carlo Ancelotti enquanto também perdeu espaço no clube.

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