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Copa do Mundo Feminina 2027: Fifa define onde seleção brasileira jogará na fase de grupos

Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília recebem os jogos da anfitriã na primeira fase do Mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 09h28 | Atualizado em 20 ago 2026, 14h17
Time de futebol feminino do Brasil posando para foto no campo, com a goleira em pé atrás e as demais jogadoras em duas fileiras, todas sorrindo e vestindo uniformes amarelos e azuis, com uma criança de roxo ao fundo
Seleção brasileira feminina (Visionhaus/Getty Images)
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A Fifa divulgou as três cidades que receberão a seleção brasileira feminina na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina no próximo ano. Em cerimônia nesta quinta, 20, as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília foram anunciadas como sede dos jogos da equipe anfitriã na fase inicial do Mundial. 

Com show de abertura, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, sediará o primeiro jogo do Brasil e do torneio no dia 24 de junho de 2027. 

O segundo jogo do Brasil será realizado na NeoQuímica Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho. 

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O estádio Nacional, o Mané Garrincha, em Brasília, receberá o terceiro jogo do Brasil na fase de grupos no dia 4 de julho.

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Outros estádios que receberão jogos do Mundial são: o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a Arena Castelão, em Fortaleza, estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Arena Pernambuco, em Recife, e a Arena Fonte Nova, em Salvador. 

Como anfitriã do Mundial, a seleção brasileira será cabeça de chave do grupo A. O restante dos grupos será definido em sorteio previsto para dezembro de 2026.

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Os locais jogos do mata-mata dependem da posição da classificação final no grupo. Se avançar em primeiro lugar, o Brasil jogará as oitavas de final em Fortaleza, as quartas em Belo Horizonte e a semifinal em São Paulo.

Caso avance em segundo lugar, jogará as oitavas em BH, as quartas em Fortaleza e a semifinal no Rio de Janeiro, palco também da final.

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Confira as seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2027:

  • Anfitrião: Brasil
  • AFC: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul
  • CAF: Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos
  • Concacaf: Nenhum até o momento
  • CONMEBOL: Argentina e Colômbia
  • OFC: Nova Zelândia
  • UEFA: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha
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