Copa do Mundo Feminina 2027: Fifa define onde seleção brasileira jogará na fase de grupos

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A Fifa anunciou as cidades que receberão a seleção brasileira feminina na fase de grupos da Copa do Mundo de 2027. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília foram escolhidas. O Maracanã sediará a abertura em 24 de junho, seguido por jogos na Neo Química Arena e no Mané Garrincha. Acompanhe os detalhes e prepare-se para o Mundial!

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A Fifa divulgou as três cidades que receberão a seleção brasileira feminina na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina no próximo ano. Em cerimônia nesta quinta, 20, as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília foram anunciadas como sede dos jogos da equipe anfitriã na fase inicial do Mundial.

Com show de abertura, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, sediará o primeiro jogo do Brasil e do torneio no dia 24 de junho de 2027.

O segundo jogo do Brasil será realizado na NeoQuímica Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho.

O estádio Nacional, o Mané Garrincha, em Brasília, receberá o terceiro jogo do Brasil na fase de grupos no dia 4 de julho.

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Outros estádios que receberão jogos do Mundial são: o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a Arena Castelão, em Fortaleza, estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Arena Pernambuco, em Recife, e a Arena Fonte Nova, em Salvador.

Como anfitriã do Mundial, a seleção brasileira será cabeça de chave do grupo A. O restante dos grupos será definido em sorteio previsto para dezembro de 2026.

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Os locais jogos do mata-mata dependem da posição da classificação final no grupo. Se avançar em primeiro lugar, o Brasil jogará as oitavas de final em Fortaleza, as quartas em Belo Horizonte e a semifinal em São Paulo.

Caso avance em segundo lugar, jogará as oitavas em BH, as quartas em Fortaleza e a semifinal no Rio de Janeiro, palco também da final.

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Confira as seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2027:

Anfitrião: Brasil

AFC: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul

CAF: Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos

Concacaf: Nenhum até o momento

CONMEBOL: Argentina e Colômbia

OFC: Nova Zelândia

UEFA: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha