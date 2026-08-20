Copa do Mundo Feminina 2027: Fifa define onde seleção brasileira jogará na fase de grupos
Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília recebem os jogos da anfitriã na primeira fase do Mundial
A Fifa divulgou as três cidades que receberão a seleção brasileira feminina na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina no próximo ano. Em cerimônia nesta quinta, 20, as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília foram anunciadas como sede dos jogos da equipe anfitriã na fase inicial do Mundial.
Com show de abertura, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, sediará o primeiro jogo do Brasil e do torneio no dia 24 de junho de 2027.
O segundo jogo do Brasil será realizado na NeoQuímica Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho.
O estádio Nacional, o Mané Garrincha, em Brasília, receberá o terceiro jogo do Brasil na fase de grupos no dia 4 de julho.
Outros estádios que receberão jogos do Mundial são: o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a Arena Castelão, em Fortaleza, estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Arena Pernambuco, em Recife, e a Arena Fonte Nova, em Salvador.
Como anfitriã do Mundial, a seleção brasileira será cabeça de chave do grupo A. O restante dos grupos será definido em sorteio previsto para dezembro de 2026.
Os locais jogos do mata-mata dependem da posição da classificação final no grupo. Se avançar em primeiro lugar, o Brasil jogará as oitavas de final em Fortaleza, as quartas em Belo Horizonte e a semifinal em São Paulo.
Caso avance em segundo lugar, jogará as oitavas em BH, as quartas em Fortaleza e a semifinal no Rio de Janeiro, palco também da final.
Confira as seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2027:
- Anfitrião: Brasil
- AFC: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul
- CAF: Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos
- Concacaf: Nenhum até o momento
- CONMEBOL: Argentina e Colômbia
- OFC: Nova Zelândia
- UEFA: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha