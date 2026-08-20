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Esporte

Al-Fayha x Al-Hilal: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 20, em Al Majma'ah, pela segunda rodada da Liga Saudita

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 09h25
RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 22: Theo Hernandez of team Al-Hilal FC under pressure from Mohammed Al-Baqawi and Rayan Enad of team Al-Fayha FC during the Saudi Pro League game between Al Hilal and Al Fayha at Kingdom Arena on January 22, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
Theo Hernandez, do Al-Hilal, em disputa de bola com Mohammed Al-Baqawi e Rayan Enad, do Al-Fayha, durante uma partida entre as equipes em janeiro (Abdullah Ahmed/Getty Images)
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Al-Fayha x Al-Hilal: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Al-Fayha e Al-Hilal se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 15h (horário de Brasília), no Al Majma’ah Sports City Stadium, em Al Majma’ah, pela segunda rodada do Campeonato Saudita 2026/27

O Al-Fayha estreou no torneio com derrota por 2 a 1 para o Neom, fora de casa, mas reagiu poucos dias depois pela Copa do Rei. A equipe comandada pelo brasileiro Fábio Carille venceu o Al-Adalah por 2 a 0 e avançou às oitavas de final, com os dois gols marcados por Hugo Moura, ex-volante de Vasco e Flamengo. 

O Al-Hilal iniciou o Campeonato Saudita com vitória por 4 a 2 sobre o Al-Faisaly, na Kingdom Arena. A equipe de Simone Inzaghi também entrou em campo na segunda-feira pela Copa do Rei e derrotou o Al-Raed por 2 a 0, garantindo vaga nas oitavas de final. A sequência mantém o clube invicto neste começo de temporada e reforça a condição de candidato ao título depois de terminar a edição passada na segunda colocação.

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A principal indefinição está no ataque. Karim Benzema, que marcou na estreia da Liga Saudita, negocia uma possível rescisão com o Al-Hilal e teve seu futuro colocado em dúvida nos últimos dias. O clube já analisa alternativas para a posição, enquanto o francês continua vinculado à equipe. Além disso, Salem Al-Dawsari está fora por lesão, o que deve abrir mais espaço para jogadores como Malcom, Summerville e Milinkovic-Savic no setor ofensivo.

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Onde assistir a partida entre Al-Fayha e Al-Hilal?

Al-Fayha e Al-Hilal se enfrentam nesta quinta-feira, 20 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no Al Majma’ah Sports City Stadium, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão do Bandsports, da XSports e do Canal GOAT (no YouTube).

Prováveis escalações:

Al-Fayha: Orlando Mosquera; Al Baqawi, Paulo Oliveira, Mokher Al-Rashidi e Bamsaud; Al Qahtani, Hugo Moura, Alfa Semedo e Fashion Sakala; Jason e Ganvoula. Técnico: Fábio Carille.

Al-Hilal: Bounou; Mahzari, Koulibaly, Ali Lajami e Moteb Al-Harbi; Rúben Neves; Summerville, Milinkovic-Savic, Kanno e Malcom; Benzema. Técnico: Simone Inzaghi. 

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TAGS:
Arábia Saudita
Futebol: onde assistir
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