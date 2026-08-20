Al-Fayha x Al-Hilal: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 20, em Al Majma'ah, pela segunda rodada da Liga Saudita
Al-Fayha e Al-Hilal se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 15h (horário de Brasília), no Al Majma’ah Sports City Stadium, em Al Majma’ah, pela segunda rodada do Campeonato Saudita 2026/27.
O Al-Fayha estreou no torneio com derrota por 2 a 1 para o Neom, fora de casa, mas reagiu poucos dias depois pela Copa do Rei. A equipe comandada pelo brasileiro Fábio Carille venceu o Al-Adalah por 2 a 0 e avançou às oitavas de final, com os dois gols marcados por Hugo Moura, ex-volante de Vasco e Flamengo.
O Al-Hilal iniciou o Campeonato Saudita com vitória por 4 a 2 sobre o Al-Faisaly, na Kingdom Arena. A equipe de Simone Inzaghi também entrou em campo na segunda-feira pela Copa do Rei e derrotou o Al-Raed por 2 a 0, garantindo vaga nas oitavas de final. A sequência mantém o clube invicto neste começo de temporada e reforça a condição de candidato ao título depois de terminar a edição passada na segunda colocação.
A principal indefinição está no ataque. Karim Benzema, que marcou na estreia da Liga Saudita, negocia uma possível rescisão com o Al-Hilal e teve seu futuro colocado em dúvida nos últimos dias. O clube já analisa alternativas para a posição, enquanto o francês continua vinculado à equipe. Além disso, Salem Al-Dawsari está fora por lesão, o que deve abrir mais espaço para jogadores como Malcom, Summerville e Milinkovic-Savic no setor ofensivo.
Onde assistir a partida entre Al-Fayha e Al-Hilal?
Al-Fayha e Al-Hilal se enfrentam nesta quinta-feira, 20 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no Al Majma’ah Sports City Stadium, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão do Bandsports, da XSports e do Canal GOAT (no YouTube).
Prováveis escalações:
Al-Fayha: Orlando Mosquera; Al Baqawi, Paulo Oliveira, Mokher Al-Rashidi e Bamsaud; Al Qahtani, Hugo Moura, Alfa Semedo e Fashion Sakala; Jason e Ganvoula. Técnico: Fábio Carille.
Al-Hilal: Bounou; Mahzari, Koulibaly, Ali Lajami e Moteb Al-Harbi; Rúben Neves; Summerville, Milinkovic-Savic, Kanno e Malcom; Benzema. Técnico: Simone Inzaghi.