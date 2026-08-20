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Esporte

Botafogo x Cienciano na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta, 20, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 13h30 | Atualizado em 20 ago 2026, 18h27
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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Botafogo e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Glorioso precisa de uma virada histórica depois de perder por 6 a 1 em Cusco, no Peru. Para avançar diretamente às quartas, o time carioca precisa vencer por seis gols de diferença, enquanto uma vitória por cinco leva a decisão para os pênaltis.

O Botafogo chega à decisão em meio a uma nova troca de comando. Franclim Carvalho foi demitido na terça-feira depois de uma sequência de resultados ruins, que incluiu a goleada sofrida no Peru e a derrota para o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O técnico do sub-20, Rodrigo Bellão, assumiu interinamente e terá a missão de comandar uma tentativa de virada sem precedentes na história das competições organizadas pela Conmebol.

Bellão deve escalar força máxima e prepara uma alteração importante no setor ofensivo. Danilo Pereira é cotado para começar entre os titulares no lugar de Matheus Martins, autor do único gol botafoguense no confronto de ida. Arthur Cabral também deve permanecer no comando do ataque, enquanto Danilo, Cristian Medina e Álvaro Montoro formam a base do meio-campo. 

Siga

O Cienciano chega ao Rio em situação extremamente confortável depois da atuação dominante em Cusco. Matías Succar marcou três vezes no jogo de ida, enquanto Neri Bandiera anotou outros dois gols. Para a volta, porém, o técnico Horacio Melgarejo deve promover o retorno de Carlos Garcés, que cumpriu suspensão na semana passada, e pode deixar tanto Succar quanto Bandiera entre as alternativas. A tendência é de uma equipe mais cautelosa, disposta a administrar a vantagem construída no Peru.

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Onde assistir a partida entre Botafogo e Cienciano?

Botafogo e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

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Prováveis escalações:

Botafogo: Warleson; Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão (interino). 

Cienciano: Falcón; Cabello, Amondarain, Becerra e Martinich; Arias, Romagnoli e Hohberg; Barreto, Cristian Souza e Carlos Garcés. Técnico: Horacio Melgarejo. 

Arbitragem:

  • Árbitro: Juan Benítez (PAR);
  • Árbitros assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR);
  • VAR: Ulises Mereles (PAR).
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