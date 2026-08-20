Botafogo x Cienciano na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





O Botafogo encara o Cienciano nesta quinta-feira em busca de uma virada histórica na Copa Sul-Americana. Após uma goleada por 6 a 1 no jogo de ida, o Glorioso, agora sob comando do interino Rodrigo Bellão, precisa de seis gols de diferença para avançar. O confronto promete emoção no Nilton Santos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Botafogo e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Glorioso precisa de uma virada histórica depois de perder por 6 a 1 em Cusco, no Peru. Para avançar diretamente às quartas, o time carioca precisa vencer por seis gols de diferença, enquanto uma vitória por cinco leva a decisão para os pênaltis.

O Botafogo chega à decisão em meio a uma nova troca de comando. Franclim Carvalho foi demitido na terça-feira depois de uma sequência de resultados ruins, que incluiu a goleada sofrida no Peru e a derrota para o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O técnico do sub-20, Rodrigo Bellão, assumiu interinamente e terá a missão de comandar uma tentativa de virada sem precedentes na história das competições organizadas pela Conmebol.

Bellão deve escalar força máxima e prepara uma alteração importante no setor ofensivo. Danilo Pereira é cotado para começar entre os titulares no lugar de Matheus Martins, autor do único gol botafoguense no confronto de ida. Arthur Cabral também deve permanecer no comando do ataque, enquanto Danilo, Cristian Medina e Álvaro Montoro formam a base do meio-campo.

O Cienciano chega ao Rio em situação extremamente confortável depois da atuação dominante em Cusco. Matías Succar marcou três vezes no jogo de ida, enquanto Neri Bandiera anotou outros dois gols. Para a volta, porém, o técnico Horacio Melgarejo deve promover o retorno de Carlos Garcés, que cumpriu suspensão na semana passada, e pode deixar tanto Succar quanto Bandiera entre as alternativas. A tendência é de uma equipe mais cautelosa, disposta a administrar a vantagem construída no Peru.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir a partida entre Botafogo e Cienciano?

Botafogo e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Botafogo: Warleson; Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão (interino).

Cienciano: Falcón; Cabello, Amondarain, Becerra e Martinich; Arias, Romagnoli e Hohberg; Barreto, Cristian Souza e Carlos Garcés. Técnico: Horacio Melgarejo.

Arbitragem:

Árbitro: Juan Benítez (PAR);



Árbitros assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR);



VAR: Ulises Mereles (PAR).