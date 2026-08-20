Red Bull anuncia renovação de contrato com Max Verstappen até 2030

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Max Verstappen renovou seu contrato com a Red Bull Racing até 2030, desmentindo os boatos de sua possível saída devido à queda de rendimento do carro. O tetracampeão mundial reafirma seu compromisso com a equipe onde fez história e conquistou 4 títulos. A notícia fortalece a confiança mútua antes do GP de Zandvoort.

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A Red Bull Racing anunciou nesta quinta-feira, 20, que renovou até 2030 o contrato com Max Verstappen, tetracampeão mundial da Fórmula 1. Por causa de uma queda no rendimento do carro, boatos surgiram de que o atleta de automobilismo poderia mudar de equipe.

O contrato do piloto holandês de 28 anos continuava até o fim da temporada de 2028. A notícia foi anunciada durante a preparação para o Grande Prêmio de Zandvoort, no qual Verstappen vai correr em casa. “Mais quatro anos com tudo. Temos o prazer de anunciar que Max assinou uma extensão de contrato com a equipe até o fim de 2030”, informou a escuderia Red Bull na rede social X (antigo Twitter).

Verstappen é um dos pilotos mais bem-sucedidos da modalidade, com quatro títulos mundiais (2021, 2022, 2023 e 2024).Apesar disso, seu rendimento caiu desde 2025, quando não conseguiu vencer o título — conquistado pelo britânico Lando Norris, da McLaren — e não conseguiu alcançar nenhum Grande Prêmio na primeira metade da temporada. Agora, ele ocupa o sexto lugar na classificação de pilotos.

As queixas sobre o rendimento do carro da Red Bull neste ano levaram muitos analistas a especular que Verstappen poderia trocar de equipe ou até mesmo deixar a Fórmula 1. O anúncio desta quinta contraria os boatos. “Este compromisso vai além de dar continuidade a uma aliança já extraordinária”, afirmou a equipe em seu comunicado. “É uma declaração poderosa de confiança mútua e ambição”, destacou a Red Bull.

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O histórico na Red Bull

Verstappen corre pela Red Bull há 10 anos e estreou na equipe austríaca com uma vitória em sua primeira corrida. Em 10 temporadas, ele conquistou quatro títulos mundiais e 71 vitórias na Fórmula 1, ajudando a Red Bull a vencer duas vezes o título de construtores. A notícia acrescenta emoção à última edição do Grande Prêmio dos Países Baixos, no circuito de Zandvoort.

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Desde seu retorno ao calendário da Fórmula 1, em 2021, Verstappen conseguiu três vitórias consecutivas. Mas nas duas últimas edições ficou em segundo lugar, atrás dos McLaren de Lando Norris (2024) e Oscar Piastri (2025). Na despedida de Zandvoort, Verstappen usará um capacete especial, inspirado na tradicional cerâmica azul de Delft.

Os promotores do Grande Prêmio decidiram não continuar com a corrida em Zandvoort, em parte devido às dúvidas que cercavam o futuro de Verstappen na Fórmula 1, devido à importância que o ídolo local tem na popularidade do evento.”Eu sempre disse: a equipe é como uma segunda família para mim e me sinto em casa”, disse Verstappen.

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(com AFP)