Olimpia x Vasco na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 20, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Olimpia e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19h (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A eliminatória está aberta depois do empate por 0 a 0 em São Januário. Quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
O Vasco chega ao Paraguai sob forte pressão. No domingo, a equipe comandada por Pedro Emanuel perdeu por 3 a 0 para o Santos, em São Januário, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino ocupa a 19ª colocação da Série A, com 22 pontos, e tenta uma classificação na Copa Sul-Americana para não aumentar a pressão. O clube carioca não marcou gols nas últimas três partidas.
Pedro Emanuel pretende utilizar força máxima, mas a condição física dos jogadores será avaliada antes da partida. Jair não viajou depois de sofrer uma lesão muscular na coxa direita, enquanto os reforços Santiago Sosa e Facundo Colidio não podem atuar porque não foram inscritos a tempo para esta fase da Sul-Americana. Mateus Carvalho e Rojas também aparecem entre as baixas. No ataque, Spinelli deve ser a referência, acompanhado por Nuno Moreira e Adson, com Andrés Gómez como alternativa.
O Olimpia chega mais confiante depois de vencer o Sportivo Ameliano por 2 a 1 no Campeonato Paraguaio. A equipe de Pablo Sánchez sofreu apenas uma derrota nesta edição da Sul-Americana, justamente para o Vasco, ainda na fase de grupos, e deve adotar uma postura mais ofensiva diante de sua torcida, com dois atacantes. Este será o quarto encontro entre os clubes no torneio em 2026: na fase de grupos, cada equipe venceu uma partida, antes do empate sem gols no primeiro duelo das oitavas.
Onde assistir a partida entre Olimpia e Vasco?
Olimpia e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19h (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.
Prováveis escalações:
Olimpia: Olveira; Raúl Cáceres, Bentaberry, Gamarra e Matus; Delmás, Alfaro, Richard Sánchez e Romeo Benítez; Caballero e Sebastián Ferreira. Técnico: Pablo Sánchez.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Adson (Andrés Gómez) e Spinelli. Técnico: Pedro Emanuel.
Arbitragem:
- Árbitro: Esteban Ostojich (URU);
- Árbitros assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Héctor Bergalo (URU);
- Quarto árbitro: Javier Feres (URU);
- VAR: Antonio García (URU);
- AVAR: Santiago Fernández (URU).