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Esporte

Olimpia x Vasco na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 20, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 20 ago 2026, 18h53
ASUNCION, PARAGUAY - NOVEMBER 20. Aerial view of the Defensores del Chaco Stadium ahead of the Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 Final between Lanus and Atletico Mineiro on November 20, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)
Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Christian Alvarenga/Getty Images)
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Olimpia x Vasco na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Olimpia e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19h (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A eliminatória está aberta depois do empate por 0 a 0 em São Januário. Quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Vasco chega ao Paraguai sob forte pressão. No domingo, a equipe comandada por Pedro Emanuel perdeu por 3 a 0 para o Santos, em São Januário, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino ocupa a 19ª colocação da Série A, com 22 pontos, e tenta uma classificação na Copa Sul-Americana para não aumentar a pressão. O clube carioca não marcou gols nas últimas três partidas.

Pedro Emanuel pretende utilizar força máxima, mas a condição física dos jogadores será avaliada antes da partida. Jair não viajou depois de sofrer uma lesão muscular na coxa direita, enquanto os reforços Santiago Sosa e Facundo Colidio não podem atuar porque não foram inscritos a tempo para esta fase da Sul-Americana. Mateus Carvalho e Rojas também aparecem entre as baixas. No ataque, Spinelli deve ser a referência, acompanhado por Nuno Moreira e Adson, com Andrés Gómez como alternativa.

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O Olimpia chega mais confiante depois de vencer o Sportivo Ameliano por 2 a 1 no Campeonato Paraguaio. A equipe de Pablo Sánchez sofreu apenas uma derrota nesta edição da Sul-Americana, justamente para o Vasco, ainda na fase de grupos, e deve adotar uma postura mais ofensiva diante de sua torcida, com dois atacantes. Este será o quarto encontro entre os clubes no torneio em 2026: na fase de grupos, cada equipe venceu uma partida, antes do empate sem gols no primeiro duelo das oitavas.

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Onde assistir a partida entre Olimpia e Vasco?

Olimpia e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19h (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Prováveis escalações:

Olimpia: Olveira; Raúl Cáceres, Bentaberry, Gamarra e Matus; Delmás, Alfaro, Richard Sánchez e Romeo Benítez; Caballero e Sebastián Ferreira. Técnico: Pablo Sánchez. 

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Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Adson (Andrés Gómez) e Spinelli. Técnico: Pedro Emanuel. 

Arbitragem:

  • Árbitro: Esteban Ostojich (URU);
  • Árbitros assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Héctor Bergalo (URU);
  • Quarto árbitro: Javier Feres (URU);
  • VAR: Antonio García (URU);
  • AVAR: Santiago Fernández (URU).
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TAGS:
Copa Sul-Americana
Futebol: onde assistir
Vasco da Gama
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