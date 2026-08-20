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Esporte

Confira chaveamento da repescagem preliminar da Copa do Mundo Feminina 2027

Seis seleções disputam duas vagas na fase final da repescagem do Mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 10h45 | Atualizado em 20 ago 2026, 14h18
Troféu dourado da Copa do Mundo Feminina da FIFA, com uma bola de futebol prateada no topo, sobre um pedestal rosa. Ao fundo, um painel azul com os dizeres FIFA Womens World Cup Brasil 2027 Winners Trophy em branco
DE OLHO NA TAÇA - Seleções buscam vaga na Copa do Mundo Feminina 2027 que será realizada no Brasil (Jason Koerner - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Confira chaveamento da repescagem preliminar da Copa do Mundo Feminina 2027 Priorizar nos meus resultados Google

A Fifa definiu o chaveamento da fase preliminar da repescagem da Copa do Mundo 2027. Em sorteio realizado nesta quinta, 20, as seis seleções classificadas conheceram suas adversárias nos três jogos desta fase. Duas seleções se classificarão para a fase final da repescagem.

As seleções que disputarão a fase preliminar da repescagem são: Uzbequistão, África do Sul, Papua-Nova Guiné, Taipé Chinês, Gana e Equador.

Os jogos da repescagem preliminar serão realizados entre os dias entre 24 de novembro e 5 de dezembro de 2026, com locais dos jogos a serem confirmados posteriormente pela Fifa.

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O sorteio definiu qual posição cada seleção ocuparia um chaveamento pré-definido, com a restrição de que países de uma mesma confederação continental não poderiam se enfrentar.

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As duas melhores colocadas na tabela de classificação ao final dos três jogos se classificarão para a fase final da repescagem que será realizada no próximo ano.

Na fase final, as duas seleções provenientes da fase preliminar se juntam a outras quatro seleções classificadas diretamente para esta fase (duas da Concacaf, uma da Uefa e a Venezuela, representante da Conmebol). A fase final será realizada em confrontos de jogo único e as três vencedoras se classificarão para a Copa do Mundo Feminina que será realizada no Brasil, de 24 de junho a 25 de julho de 2027.

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Confira o resultado do sorteio da fase preliminar:

  • A1: Uzbequistão
  • A2: África do Sul
  • B1: Papua-Nova Guiné
  • B2: Taipé Chinês
  • C1: Gana
  • C2: Equador
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Rodada 1

  • Uzbequistão (A1) x Papua-Nova Guiné (B1)
  • Taipé Chinês (B2) x África do Sul (A2)
  • Gana (C1) x Equador (C2)

Rodada 2

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  • Uzbequistão x Gana
  • África do Sul x Equador
  • Papua-Nova Guiné x Taipé Chinês

Rodada 3

  • África do Sul x Uzbequistão
  • Papua-Nova Guiné x Gana
  • Taipé Chinês x Equador
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TAGS:
Copa do Mundo
Copa do Mundo Feminina 2027
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