Confira chaveamento da repescagem preliminar da Copa do Mundo Feminina 2027

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A Fifa sorteou o chaveamento da fase preliminar da repescagem para a Copa do Mundo Feminina 2027, que será no Brasil. Seis seleções disputarão três jogos em busca de duas vagas para a fase final. Confira os confrontos e como as equipes avançam para o mundial.

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A Fifa definiu o chaveamento da fase preliminar da repescagem da Copa do Mundo 2027. Em sorteio realizado nesta quinta, 20, as seis seleções classificadas conheceram suas adversárias nos três jogos desta fase. Duas seleções se classificarão para a fase final da repescagem.

As seleções que disputarão a fase preliminar da repescagem são: Uzbequistão, África do Sul, Papua-Nova Guiné, Taipé Chinês, Gana e Equador.

Os jogos da repescagem preliminar serão realizados entre os dias entre 24 de novembro e 5 de dezembro de 2026, com locais dos jogos a serem confirmados posteriormente pela Fifa.

O sorteio definiu qual posição cada seleção ocuparia um chaveamento pré-definido, com a restrição de que países de uma mesma confederação continental não poderiam se enfrentar.

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As duas melhores colocadas na tabela de classificação ao final dos três jogos se classificarão para a fase final da repescagem que será realizada no próximo ano.

Na fase final, as duas seleções provenientes da fase preliminar se juntam a outras quatro seleções classificadas diretamente para esta fase (duas da Concacaf, uma da Uefa e a Venezuela, representante da Conmebol). A fase final será realizada em confrontos de jogo único e as três vencedoras se classificarão para a Copa do Mundo Feminina que será realizada no Brasil, de 24 de junho a 25 de julho de 2027.

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Confira o resultado do sorteio da fase preliminar:

A1: Uzbequistão

A2: África do Sul

B1: Papua-Nova Guiné

B2: Taipé Chinês

C1: Gana

C2: Equador

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Rodada 1

Uzbequistão (A1) x Papua-Nova Guiné (B1)

Taipé Chinês (B2) x África do Sul (A2)

Gana (C1) x Equador (C2)

Rodada 2

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Uzbequistão x Gana

África do Sul x Equador

Papua-Nova Guiné x Taipé Chinês

Rodada 3

África do Sul x Uzbequistão

Papua-Nova Guiné x Gana

Taipé Chinês x Equador