Corinthians x Rosario Central na Libertadores: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta, 20, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir ao vivo
Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto está totalmente aberto depois do empate por 0 a 0 na Argentina. Quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
O Corinthians chega à decisão em momento de instabilidade. No último fim de semana, a equipe comandada por Fernando Diniz perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, mesmo utilizando seus principais jogadores. Eliminado recentemente da Copa do Brasil, o Timão trata a Libertadores como prioridade absoluta nesta reta de temporada e tenta aproveitar o fator casa para evitar uma nova queda precoce em mata-mata.
A principal novidade é o retorno de Memphis Depay. O holandês voltou a ser relacionado e deve começar no banco, com previsão de atuar entre 30 e 45 minutos. Diniz, porém, tem problemas importantes para montar o meio-campo: Allan está suspenso após ser expulso no jogo de ida, enquanto André segue fora com lesão muscular. André Carrillo deve atuar ao lado de Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro. No ataque, Yuri Alberto também está lesionado, e Pedro Raul aparece como favorito para iniciar a partida.
O Rosario Central chega a São Paulo em situação mais estável. O time argentino está invicto há cinco partidas e poupou boa parte dos titulares no fim de semana, quando venceu o Barracas Central por 1 a 0. Ángel Di María segue como principal referência técnica da equipe de Jorge Almirón e fará seu primeiro jogo por um clube em território brasileiro desde o retorno ao futebol sul-americano. Enzo Copetti e Jáminton Campaz também aparecem entre as principais ameaças ofensivas.
Onde assistir a partida entre Corinthians e Rosario Central?
Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Prováveis escalações:
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel (Elias Verón), Ignacio Ovando, Gastón Ávila e Agustín Sández; Franco Ibarra e Federico Navarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María e Jáminton Campaz; Enzo Copetti. Técnico: Jorge Almirón.
Arbitragem:
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN);
- Árbitros assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN);
- Quarto árbitro: Rony Cueva (VEN);
- VAR: Nicolas Gallo (COL).