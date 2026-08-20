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Esporte

Corinthians x Rosario Central na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta, 20, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h40 | Atualizado em 20 ago 2026, 19h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Corinthians x Rosario Central na Libertadores: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto está totalmente aberto depois do empate por 0 a 0 na Argentina. Quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Corinthians chega à decisão em momento de instabilidade. No último fim de semana, a equipe comandada por Fernando Diniz perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, mesmo utilizando seus principais jogadores. Eliminado recentemente da Copa do Brasil, o Timão trata a Libertadores como prioridade absoluta nesta reta de temporada e tenta aproveitar o fator casa para evitar uma nova queda precoce em mata-mata.

A principal novidade é o retorno de Memphis Depay. O holandês voltou a ser relacionado e deve começar no banco, com previsão de atuar entre 30 e 45 minutos. Diniz, porém, tem problemas importantes para montar o meio-campo: Allan está suspenso após ser expulso no jogo de ida, enquanto André segue fora com lesão muscular. André Carrillo deve atuar ao lado de Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro. No ataque, Yuri Alberto também está lesionado, e Pedro Raul aparece como favorito para iniciar a partida.

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O Rosario Central chega a São Paulo em situação mais estável. O time argentino está invicto há cinco partidas e poupou boa parte dos titulares no fim de semana, quando venceu o Barracas Central por 1 a 0. Ángel Di María segue como principal referência técnica da equipe de Jorge Almirón e fará seu primeiro jogo por um clube em território brasileiro desde o retorno ao futebol sul-americano. Enzo Copetti e Jáminton Campaz também aparecem entre as principais ameaças ofensivas.

Onde assistir a partida entre Corinthians e Rosario Central?

Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz. 

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel (Elias Verón), Ignacio Ovando, Gastón Ávila e Agustín Sández; Franco Ibarra e Federico Navarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María e Jáminton Campaz; Enzo Copetti. Técnico: Jorge Almirón.

Arbitragem:

  • Árbitro: Alexis Herrera (VEN);
  • Árbitros assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN);
  • Quarto árbitro: Rony Cueva (VEN);
  • VAR: Nicolas Gallo (COL).
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TAGS:
Copa Libertadores
Corinthians
Futebol: onde assistir
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