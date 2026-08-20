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LDU x Mirassol na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 20, em Quito, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 13h00 | Atualizado em 20 ago 2026, 18h25
QUITO, ECUADOR - MAY 28: General view of stadium prior a Copa CONMEBOL Libertadores Group D match between LDU Quito and Universitario Deportes at Rodrigo Paz Delgado Stadium on May 28, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
Estádio Casa Blanca, em Quito (Franklin Jacome/Getty Images)
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LDU e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19h (horário de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto está aberto depois do empate por 1 a 1 no Maião, na semana passada. Quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Mirassol disputa a sua primeira Libertadores e chega ao Equador com a expectativa de seguir fazendo história. Para isso, o time paulista vai precisar superar também o peso da altitude de Quito, de cerca de 2,8 mil metros acima do nível do mar

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O momento recente do Leão também aumenta a pressão. A equipe de Rafael Guanaes não vence há cinco partidas e vem de uma goleada por 5 a 1 para o Flamengo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo continental, o treinador volta a contar com Gabriel Knesowitsch, mas deve perder Edson Carioca, que sofreu uma lesão diante do Flamengo. Negueba e Aldo Filho também seguem fora, enquanto Elias, Gustavo Cazonatti e Gustavo Mosquito não estão inscritos na competição.

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A LDU chega em cenário mais favorável. Campeã da Libertadores em 2008 e semifinalista em 2025, a equipe equatoriana preservou seus principais jogadores no fim de semana e venceu o Aucas pelo Campeonato Equatoriano. Desde a chegada de Gustavo Álvarez ao comando, são três vitórias, um empate e uma derrota. José Quintero continua fora por lesão, mas a tendência é que o treinador mantenha a base utilizada no empate em Mirassol. Os equatorianos estão há 11 partidas sem perder para brasileiros em Quito, sequência que inclui a vitória por 2 a 0 sobre o próprio Mirassol na fase de grupos desta edição.

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Onde assistir a partida entre LDU e Mirassol?

LDU e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19h (horário de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+

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Prováveis escalações:

LDU: Gonzalo Valle; Cuero, Segovia, Richard Adé e Carabalí; Fernando Cornejo, Sebastián González e Jesús Pretell; Yerlin Quiñónez, Janner Corozo e Michael Estrada. Técnico: Gustavo Álvarez.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (Gabriel Knesowitsch) e Reinaldo; Japa, Neto Moura, Wallison e Eduardo; Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes. 

Arbitragem:

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG);
  • Árbitros assistentes: Facundo Rodríguez e Maximiliano Del Yesso (ARG);
  • Quarto árbitro: Luis Lobo (ARG);
  • VAR: Jorge Baliño (ARG).
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Copa Libertadores
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