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Esporte

Os jogos da Libertadores que mais atraíram interesse dos torcedores

Clubes brasileiros dominam lista elaborada por plataforma de dados em tempo real

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h30 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h25
Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa verde e branca, chuta a bola com o pé direito. O outro, de camisa listrada vermelha, branca e azul, corre ao lado, tentando interceptar a jogada. O fundo é um estádio com faixas publicitárias amarelas e azuis
Jogo entre Palmeiras e Junior Barranquilla foi o que mais atraiu interesse  (Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)
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Os clubes brasileiros lideram o interesse pelos jogos da Libertadores, de acordo com levantamento da Flashscore, plataforma que oferece placares ao vivo dos jogos.

O Flamengo lidera o levantamento, com 5,77 milhões de acessos às páginas do clube, seguido pelo Palmeiras, com 5,59 milhões. O Boca Juniors aparece na sequência, com 4,90 milhões, à frente do Cruzeiro (4,63 milhões) e do Corinthians (4,43 milhões).

O Fluminense, com 4,30 milhões, também figura entre os primeiros colocados. Dessa forma, cinco dos seis clubes mais acessados da Libertadores no mundo são brasileiros.

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Foram considerados os acessos às páginas dos clubes, nas quais estão reunidas informações como resultados, próximos jogos, classificação e dados das equipes, e às páginas das partidas, que concentram placar em tempo real, escalações, estatísticas, lances e outros detalhes de cada confronto.

Os dados são referentes a fevereiro e julho de 2026, período que contempla as fases preliminar e de grupos da Libertadores.

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O protagonismo das equipes do país também aparece quando são consideradas as partidas. Todos os dez jogos com maior número de acessos às páginas dos confrontos tiveram pelo menos um clube brasileiro em campo.

O Palmeiras é o principal destaque nesse recorte, presente em cinco das dez partidas mais acompanhadas. O confronto contra o Junior Barranquilla liderou o ranking, com 6,49 milhões de acessos, seguido de perto por Boca Juniors x Cruzeiro, com 6,48 milhões. O clube paulista também aparece com os jogos diante do Cerro Porteño (6,42 milhões), Sporting Cristal (6,22 milhões) e Junior, na Colômbia (5,92 milhões).

O Flamengo aparece em três confrontos do Top 10. Estudiantes x Flamengo registrou 5,93 milhões de acessos, Flamengo x Cusco chegou a 5,78 milhões e Flamengo x Estudiantes teve 5,67 milhões.

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Já os dois encontros entre Boca Juniors e Cruzeiro figuram entre os mais acompanhados: o duelo com mando argentino ocupa a segunda posição geral, com 6,48 milhões, enquanto a outra partida registrou 5,65 milhões.

Os dez jogos mais acessados da Libertadores no mundo no Flashscore foram:

Palmeiras x Junior Barranquilla: 6,49 milhões

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Boca Juniors x Cruzeiro: 6,48 milhões
Palmeiras x Cerro Porteño: 6,42 milhões
Boca Juniors x Universidad Católica: 6,37 milhões
Palmeiras x Sporting Cristal: 6,22 milhões
Estudiantes x Flamengo: 5,93 milhões

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Junior x Palmeiras: 5,92 milhões
Flamengo x Cusco: 5,78 milhões
Flamengo x Estudiantes: 5,67 milhões
Cruzeiro x Boca Juniors: 5,65 milhões

“A presença dos clubes brasileiros entre os mais acompanhados mostra a capacidade que essas equipes têm de mobilizar o público para além do mercado nacional. Esse interesse também aparece durante as partidas, quando os usuários buscam informações em tempo real e retornam às páginas dos jogos para acompanhar estatísticas, escalações e a evolução dos confrontos”, afirma Alexandre Vasconcellos, diretor regional da Flashscore no Brasil.

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Competições menores atraem mais interesse

O levantamento também analisou o interesse pelas principais competições entre os usuários do Flashscore no Brasil.

As maiores médias foram registradas por competições com calendários mais concentrados. A Recopa Sul-Americana teve 5,16 milhões de acessos em média nos dois jogos disputados, enquanto a Supercopa do Brasil alcançou 5,08 milhões em sua partida única.

A Copa do Mundo, concentrada em um período mais curto, apresentou média de 3,73 milhões por jogo.

Entre as competições com calendários mais extensos, o Campeonato Brasileiro registrou média de 2,93 milhões de acessos por partida e a Champions League, 1,91 milhão.

Na sequência aparece a Libertadores, com 1,83 milhão, à frente da Premier League (1,49 milhão), da Copa Sul-Americana (1,41 milhão), da LaLiga (1,13 milhão) e da Bundesliga (918 mil).

Na comparação com o campeonato inglês, a competição sul-americana apresentou uma média de acessos por jogo cerca de 23% superior.

Os números ajudam a dimensionar a maneira como o público acompanha o futebol atualmente. Além da transmissão, o consumo de informações em tempo real ganhou espaço na experiência dos torcedores, que recorrem a plataformas esportivas para consultar dados antes, durante e depois das partidas.

“Hoje, o torcedor busca contexto e informação em tempo real, acompanha estatísticas, compara desempenhos e monitora a situação dos clubes na competição. A Libertadores reúne rivalidade, tradição e jogos de grande peso esportivo, características que também se refletem no comportamento digital do público”, completa Vasconcellos.

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