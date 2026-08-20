Os jogos da Libertadores que mais atraíram interesse dos torcedores

Ler Resumo





Clubes brasileiros dominam o interesse na Libertadores, com Flamengo e Palmeiras liderando os acessos na Flashscore. O estudo revela que cinco dos seis times mais buscados globalmente são do Brasil, e os jogos com participação brasileira também puxam a audiência. A plataforma destaca como o público busca informações em tempo real e contexto, valorizando a tradição e rivalidade do torneio sul-americano.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os clubes brasileiros lideram o interesse pelos jogos da Libertadores, de acordo com levantamento da Flashscore, plataforma que oferece placares ao vivo dos jogos.

O Flamengo lidera o levantamento, com 5,77 milhões de acessos às páginas do clube, seguido pelo Palmeiras, com 5,59 milhões. O Boca Juniors aparece na sequência, com 4,90 milhões, à frente do Cruzeiro (4,63 milhões) e do Corinthians (4,43 milhões).

O Fluminense, com 4,30 milhões, também figura entre os primeiros colocados. Dessa forma, cinco dos seis clubes mais acessados da Libertadores no mundo são brasileiros.

Foram considerados os acessos às páginas dos clubes, nas quais estão reunidas informações como resultados, próximos jogos, classificação e dados das equipes, e às páginas das partidas, que concentram placar em tempo real, escalações, estatísticas, lances e outros detalhes de cada confronto.

Os dados são referentes a fevereiro e julho de 2026, período que contempla as fases preliminar e de grupos da Libertadores.

Continua após a publicidade

O protagonismo das equipes do país também aparece quando são consideradas as partidas. Todos os dez jogos com maior número de acessos às páginas dos confrontos tiveram pelo menos um clube brasileiro em campo.

O Palmeiras é o principal destaque nesse recorte, presente em cinco das dez partidas mais acompanhadas. O confronto contra o Junior Barranquilla liderou o ranking, com 6,49 milhões de acessos, seguido de perto por Boca Juniors x Cruzeiro, com 6,48 milhões. O clube paulista também aparece com os jogos diante do Cerro Porteño (6,42 milhões), Sporting Cristal (6,22 milhões) e Junior, na Colômbia (5,92 milhões).

O Flamengo aparece em três confrontos do Top 10. Estudiantes x Flamengo registrou 5,93 milhões de acessos, Flamengo x Cusco chegou a 5,78 milhões e Flamengo x Estudiantes teve 5,67 milhões.

Continua após a publicidade

Já os dois encontros entre Boca Juniors e Cruzeiro figuram entre os mais acompanhados: o duelo com mando argentino ocupa a segunda posição geral, com 6,48 milhões, enquanto a outra partida registrou 5,65 milhões.

Os dez jogos mais acessados da Libertadores no mundo no Flashscore foram:

Palmeiras x Junior Barranquilla: 6,49 milhões

Continua após a publicidade

Boca Juniors x Cruzeiro: 6,48 milhões

Palmeiras x Cerro Porteño: 6,42 milhões

Boca Juniors x Universidad Católica: 6,37 milhões

Palmeiras x Sporting Cristal: 6,22 milhões

Estudiantes x Flamengo: 5,93 milhões

Continua após a publicidade

Junior x Palmeiras: 5,92 milhões

Flamengo x Cusco: 5,78 milhões

Flamengo x Estudiantes: 5,67 milhões

Cruzeiro x Boca Juniors: 5,65 milhões

“A presença dos clubes brasileiros entre os mais acompanhados mostra a capacidade que essas equipes têm de mobilizar o público para além do mercado nacional. Esse interesse também aparece durante as partidas, quando os usuários buscam informações em tempo real e retornam às páginas dos jogos para acompanhar estatísticas, escalações e a evolução dos confrontos”, afirma Alexandre Vasconcellos, diretor regional da Flashscore no Brasil.

Continua após a publicidade

Competições menores atraem mais interesse

O levantamento também analisou o interesse pelas principais competições entre os usuários do Flashscore no Brasil.

As maiores médias foram registradas por competições com calendários mais concentrados. A Recopa Sul-Americana teve 5,16 milhões de acessos em média nos dois jogos disputados, enquanto a Supercopa do Brasil alcançou 5,08 milhões em sua partida única.

A Copa do Mundo, concentrada em um período mais curto, apresentou média de 3,73 milhões por jogo.

Entre as competições com calendários mais extensos, o Campeonato Brasileiro registrou média de 2,93 milhões de acessos por partida e a Champions League, 1,91 milhão.

Na sequência aparece a Libertadores, com 1,83 milhão, à frente da Premier League (1,49 milhão), da Copa Sul-Americana (1,41 milhão), da LaLiga (1,13 milhão) e da Bundesliga (918 mil).

Na comparação com o campeonato inglês, a competição sul-americana apresentou uma média de acessos por jogo cerca de 23% superior.

Os números ajudam a dimensionar a maneira como o público acompanha o futebol atualmente. Além da transmissão, o consumo de informações em tempo real ganhou espaço na experiência dos torcedores, que recorrem a plataformas esportivas para consultar dados antes, durante e depois das partidas.

“Hoje, o torcedor busca contexto e informação em tempo real, acompanha estatísticas, compara desempenhos e monitora a situação dos clubes na competição. A Libertadores reúne rivalidade, tradição e jogos de grande peso esportivo, características que também se refletem no comportamento digital do público”, completa Vasconcellos.