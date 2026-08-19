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Esporte

Santa Fe x River Plate na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, em Bogotá, pelo jogo de ida das oitavas de final. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 16h00 | Atualizado em 19 ago 2026, 18h45
Estádio El Campin, em Bogotá, vai ser o palco da partida entre Independiente Santa Fe e Corinthians nesta quarta, 6
Estádio El Campin, em Bogotá (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Santa Fe x River Plate na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Independiente Santa Fe e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto deveria ter sido disputado na semana passada, mas foi adiado pela Conmebol após o forte terremoto que atingiu a Colômbia. A partida de volta está marcada para quarta-feira, 26, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O Santa Fe chega ao duelo depois de dez dias sem disputar uma partida oficial. A paralisação do futebol colombiano, também provocada pela emergência no país, fez com que o último compromisso da equipe fosse a vitória por 2 a 0 sobre o Boyacá Chicó, no dia 8 de agosto. Na Sul-Americana, o time de Pablo Repetto avançou às oitavas depois de eliminar o Caracas nos playoffs e agora aposta no fator El Campín para tentar construir vantagem diante de um dos clubes mais tradicionais do continente.

Pablo Repetto terá baixas importantes para a partida. O goleiro Andrés Mosquera Marmolejo e o zagueiro Víctor Moreno não estão à disposição, o que abre espaço para Weimar Asprilla no gol e Emanuel Olivera na defesa. O Santa Fe ocupa a sétima colocação no campeonato colombiano, com sete vitórias, oito empates e quatro derrotas.

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O River Plate chega a Bogotá tentando confirmar uma reação depois de um início de semestre turbulento. A equipe de Eduardo Coudet perdeu os quatro primeiros jogos do Clausura argentino, mas encerrou a sequência negativa no domingo ao vencer o Argentinos Juniors por 2 a 0, com gols de Gonzalo Montiel e Ángel Correa. A partida marcou ainda a estreia como titular de Thiago Almada, ex-Botafogo, uma das principais contratações do clube para a temporada.

Coudet, contudo, terá problemas para montar a defesa. Montiel e Marcos Acuña estão lesionados, enquanto Sebastián Driussi também não está disponível. A tendência é que o River utilize uma linha defensiva formada por quatro jogadores de origem na zaga, com Martínez Quarta, Otamendi, Lautaro Rivero e Facundo González. No ataque, Thiago Almada, Ángel Correa e Rafael Borré concentram as expectativas de uma equipe que tenta conquistar novamente a Sul-Americana, torneio que venceu em 2014.

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Onde assistir a partida entre Independiente Santa Fe e River Plate?

Independiente Santa Fe e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta e Christian Mafla; Daniel Torres e Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos e Omar Fernández; Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto. 

River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero e Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada e Joaquín Freitas; Ángel Correa, Thiago Almada e Rafael Santos Borré. Técnico: Eduardo Coudet. 

Arbitragem:

  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN);
  • Árbitros assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN);
  • Quarto árbitro: Yender Herrera (VEN);
  • VAR: Carlos Orbe (EQU);
  • AVAR: Byron Romero (EQU).
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TAGS:
Copa Sul-Americana
Futebol: onde assistir
River Plate
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