Santa Fe x River Plate na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, em Bogotá, pelo jogo de ida das oitavas de final. Saiba como assistir ao vivo
Independiente Santa Fe e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto deveria ter sido disputado na semana passada, mas foi adiado pela Conmebol após o forte terremoto que atingiu a Colômbia. A partida de volta está marcada para quarta-feira, 26, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.
O Santa Fe chega ao duelo depois de dez dias sem disputar uma partida oficial. A paralisação do futebol colombiano, também provocada pela emergência no país, fez com que o último compromisso da equipe fosse a vitória por 2 a 0 sobre o Boyacá Chicó, no dia 8 de agosto. Na Sul-Americana, o time de Pablo Repetto avançou às oitavas depois de eliminar o Caracas nos playoffs e agora aposta no fator El Campín para tentar construir vantagem diante de um dos clubes mais tradicionais do continente.
Pablo Repetto terá baixas importantes para a partida. O goleiro Andrés Mosquera Marmolejo e o zagueiro Víctor Moreno não estão à disposição, o que abre espaço para Weimar Asprilla no gol e Emanuel Olivera na defesa. O Santa Fe ocupa a sétima colocação no campeonato colombiano, com sete vitórias, oito empates e quatro derrotas.
O River Plate chega a Bogotá tentando confirmar uma reação depois de um início de semestre turbulento. A equipe de Eduardo Coudet perdeu os quatro primeiros jogos do Clausura argentino, mas encerrou a sequência negativa no domingo ao vencer o Argentinos Juniors por 2 a 0, com gols de Gonzalo Montiel e Ángel Correa. A partida marcou ainda a estreia como titular de Thiago Almada, ex-Botafogo, uma das principais contratações do clube para a temporada.
Coudet, contudo, terá problemas para montar a defesa. Montiel e Marcos Acuña estão lesionados, enquanto Sebastián Driussi também não está disponível. A tendência é que o River utilize uma linha defensiva formada por quatro jogadores de origem na zaga, com Martínez Quarta, Otamendi, Lautaro Rivero e Facundo González. No ataque, Thiago Almada, Ángel Correa e Rafael Borré concentram as expectativas de uma equipe que tenta conquistar novamente a Sul-Americana, torneio que venceu em 2014.
Onde assistir a partida entre Independiente Santa Fe e River Plate?
Independiente Santa Fe e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Prováveis escalações:
Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta e Christian Mafla; Daniel Torres e Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos e Omar Fernández; Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.
River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero e Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada e Joaquín Freitas; Ángel Correa, Thiago Almada e Rafael Santos Borré. Técnico: Eduardo Coudet.
Arbitragem:
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN);
- Árbitros assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN);
- Quarto árbitro: Yender Herrera (VEN);
- VAR: Carlos Orbe (EQU);
- AVAR: Byron Romero (EQU).