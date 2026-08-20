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Esporte

Copa do Mundo Feminina no Brasil: confira calendário de jogos por cidade-sede

Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília receberão jogos da seleção brasileira na fase de grupos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 10h01 | Atualizado em 20 ago 2026, 14h17
O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro: dupla de times cariocas à frente de sua administração
Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco da partida entre Fluminense e Palmeiras (Estádio do Maracanã/Divulgação)
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A Fifa divulgou nesta quinta, 20, o calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina 2027 sediada no Brasil. Oito cidades do país receberão os 64 jogos do Mundial entre os dias 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.

O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será palco da abertura e da final do torneio, além de outros seis jogos. Como anfitriã, a seleção brasileira jogará a partida de abertura no dia 24 de junho.

A Arena Itaquera (NeoQuímica Arena), em São Paulo, e o Estádio Nacional (Mané Garrincha), em Brasília, receberão os outros dois jogos do Brasil na fase de grupos, nos dias 29 de junho e 4 de julho, respectivamente.

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Os locais dos jogos da fase do mata-mata dependerão da classificação em primeiro ou segundo lugar do grupo. 

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Outros estádios que receberão jogos do Mundial são: o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a Arena Castelão, em Fortaleza, o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a Arena Pernambuco, em Recife, e a Arena Fonte Nova, em Salvador. 

Calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027, com fases de grupos, oitavas, quartas, semifinais e final, distribuídos por cidades-sede e datas, com legendas de grupos coloridas
Calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina 2027 (//FIFA)
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Confira os jogos de cada estádio: 

Estádio Mineirão, Belo Horizonte (8 jogos)

  • 26 de junho: jogo do grupo C
  • 28 de junho: jogo do grupo G
  • 30 de junho: jogo do grupo B
  • 2 de julho: jogo do grupo F
  • 5 de julho: jogo do grupo C
  • 7 de julho: jogo do grupo E
  • 11 de julho: oitavas de final (1ºB x 2ºA)
  • 16 de julho: quartas de final

Estádio Nacional, Brasília (7 jogos)

  • 25 de junho: jogo do grupo B
  • 27 de junho: jogo do grupo E
  • 1 de julho: jogo do grupo C
  • 4 de julho: jogo do grupo A (Brasil)
  • 6 de julho: jogo do grupo D
  • 8 de julho: jogo do grupo H
  • 13 de julho: oitavas de final (1ºH x 2ºG)
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Arena Castelão, Fortaleza (9 jogos)

  • 26 de junho: jogo do grupo D
  • 28 de junho: jogo do grupo G
  • 2 de julho: jogo do grupo E
  • 4 de julho: jogo do grupo H
  • 6 de julho: jogo do grupo D
  • 8 de julho: jogo do grupo G
  • 10 de julho: oitavas de final (1ºA x 2ºB)
  • 13 de julho: oitavas de final (1ºF x 2ºE)
  • 17 de julho: quartas de final

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (7 jogos)

  • 26 de junho: jogo do grupo C
  • 28 de junho: jogo do grupo H
  • 30 de junho: jogo do grupo B
  • 3 de julho: jogo do grupo F
  • 5 de julho: jogo do grupo C
  • 8 de julho: jogo do grupo H
  • 12 de julho: oitavas de final (1ºE x 2ºF)

Arena de Pernambuco, Recife (7 jogos)

  • 27 de junho: jogo do grupo E
  • 29 de junho: jogo do grupo A
  • 1 de julho: jogo do grupo D
  • 3 de julho: jogo do grupo G
  • 5 de julho: jogo do grupo B
  • 7 de julho: jogo do grupo E
  • 10 de julho: oitavas de final (1ºC x 2ºD)
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Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (9 jogos)

  • 24 de junho: jogo do grupo A  (Brasil)
  • 26 de junho: jogo do grupo D
  • 30 de junho: jogo do grupo C
  • 3 de julho: jogo do grupo G
  • 5 de julho: jogo do grupo B
  • 7 de julho: jogo do grupo F
  • 16 de julho: quartas de final
  • 21 de julho: semifinal
  • 25 de julho: final

Arena Fonte Nova, Salvador (10 jogos)

  • 25 de junho: jogo do grupo A
  • 27 de junho: jogo do grupo F
  • 29 de junho: jogo do grupo H
  • 2 de julho: jogo do grupo E
  • 4 de julho: jogo do grupo A
  • 7 de julho: jogo do grupo F
  • 12 de julho: oitavas de final (1ºG x 2ºH)

Arena Itaquera (NeoQuímica Arena), São Paulo (8 jogos)

  • 25 de junho: jogo do grupo B
  • 27 de junho: jogo do grupo F
  • 29 de junho: jogo do grupo A  (Brasil)
  • 1 de julho: jogo do grupo D
  • 4 de julho: jogo do grupo H
  • 8 de julho: jogo do grupo G
  • 11 de julho: oitavas de final (1ºD x 2ºC)
  • 17 de julho: quartas de final
  • 20 de julho: semifinal
  • 24 de julho: disputa 3º lugar
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Copa do Mundo
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