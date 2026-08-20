Copa do Mundo Feminina no Brasil: confira calendário de jogos por cidade-sede
Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília receberão jogos da seleção brasileira na fase de grupos
A Fifa divulgou nesta quinta, 20, o calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina 2027 sediada no Brasil. Oito cidades do país receberão os 64 jogos do Mundial entre os dias 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.
O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será palco da abertura e da final do torneio, além de outros seis jogos. Como anfitriã, a seleção brasileira jogará a partida de abertura no dia 24 de junho.
A Arena Itaquera (NeoQuímica Arena), em São Paulo, e o Estádio Nacional (Mané Garrincha), em Brasília, receberão os outros dois jogos do Brasil na fase de grupos, nos dias 29 de junho e 4 de julho, respectivamente.
Os locais dos jogos da fase do mata-mata dependerão da classificação em primeiro ou segundo lugar do grupo.
Outros estádios que receberão jogos do Mundial são: o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a Arena Castelão, em Fortaleza, o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a Arena Pernambuco, em Recife, e a Arena Fonte Nova, em Salvador.
Confira os jogos de cada estádio:
Estádio Mineirão, Belo Horizonte (8 jogos)
- 26 de junho: jogo do grupo C
- 28 de junho: jogo do grupo G
- 30 de junho: jogo do grupo B
- 2 de julho: jogo do grupo F
- 5 de julho: jogo do grupo C
- 7 de julho: jogo do grupo E
- 11 de julho: oitavas de final (1ºB x 2ºA)
- 16 de julho: quartas de final
Estádio Nacional, Brasília (7 jogos)
- 25 de junho: jogo do grupo B
- 27 de junho: jogo do grupo E
- 1 de julho: jogo do grupo C
- 4 de julho: jogo do grupo A (Brasil)
- 6 de julho: jogo do grupo D
- 8 de julho: jogo do grupo H
- 13 de julho: oitavas de final (1ºH x 2ºG)
Arena Castelão, Fortaleza (9 jogos)
- 26 de junho: jogo do grupo D
- 28 de junho: jogo do grupo G
- 2 de julho: jogo do grupo E
- 4 de julho: jogo do grupo H
- 6 de julho: jogo do grupo D
- 8 de julho: jogo do grupo G
- 10 de julho: oitavas de final (1ºA x 2ºB)
- 13 de julho: oitavas de final (1ºF x 2ºE)
- 17 de julho: quartas de final
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (7 jogos)
- 26 de junho: jogo do grupo C
- 28 de junho: jogo do grupo H
- 30 de junho: jogo do grupo B
- 3 de julho: jogo do grupo F
- 5 de julho: jogo do grupo C
- 8 de julho: jogo do grupo H
- 12 de julho: oitavas de final (1ºE x 2ºF)
Arena de Pernambuco, Recife (7 jogos)
- 27 de junho: jogo do grupo E
- 29 de junho: jogo do grupo A
- 1 de julho: jogo do grupo D
- 3 de julho: jogo do grupo G
- 5 de julho: jogo do grupo B
- 7 de julho: jogo do grupo E
- 10 de julho: oitavas de final (1ºC x 2ºD)
Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (9 jogos)
- 24 de junho: jogo do grupo A (Brasil)
- 26 de junho: jogo do grupo D
- 30 de junho: jogo do grupo C
- 3 de julho: jogo do grupo G
- 5 de julho: jogo do grupo B
- 7 de julho: jogo do grupo F
- 16 de julho: quartas de final
- 21 de julho: semifinal
- 25 de julho: final
Arena Fonte Nova, Salvador (10 jogos)
- 25 de junho: jogo do grupo A
- 27 de junho: jogo do grupo F
- 29 de junho: jogo do grupo H
- 2 de julho: jogo do grupo E
- 4 de julho: jogo do grupo A
- 7 de julho: jogo do grupo F
- 12 de julho: oitavas de final (1ºG x 2ºH)
Arena Itaquera (NeoQuímica Arena), São Paulo (8 jogos)
- 25 de junho: jogo do grupo B
- 27 de junho: jogo do grupo F
- 29 de junho: jogo do grupo A (Brasil)
- 1 de julho: jogo do grupo D
- 4 de julho: jogo do grupo H
- 8 de julho: jogo do grupo G
- 11 de julho: oitavas de final (1ºD x 2ºC)
- 17 de julho: quartas de final
- 20 de julho: semifinal
- 24 de julho: disputa 3º lugar