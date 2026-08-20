Copa do Mundo Feminina no Brasil: confira calendário de jogos por cidade-sede

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A Fifa divulgou o calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina 2027, que será sediada no Brasil. Oito cidades receberão as partidas entre 24 de junho e 25 de julho. O Maracanã será palco da abertura e da final, e a Seleção Brasileira tem seus primeiros jogos já definidos em diferentes estádios.

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A Fifa divulgou nesta quinta, 20, o calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina 2027 sediada no Brasil. Oito cidades do país receberão os 64 jogos do Mundial entre os dias 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.

O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será palco da abertura e da final do torneio, além de outros seis jogos. Como anfitriã, a seleção brasileira jogará a partida de abertura no dia 24 de junho.

A Arena Itaquera (NeoQuímica Arena), em São Paulo, e o Estádio Nacional (Mané Garrincha), em Brasília, receberão os outros dois jogos do Brasil na fase de grupos, nos dias 29 de junho e 4 de julho, respectivamente.

Os locais dos jogos da fase do mata-mata dependerão da classificação em primeiro ou segundo lugar do grupo.

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Outros estádios que receberão jogos do Mundial são: o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a Arena Castelão, em Fortaleza, o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a Arena Pernambuco, em Recife, e a Arena Fonte Nova, em Salvador.

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Confira os jogos de cada estádio:

Estádio Mineirão, Belo Horizonte (8 jogos)

26 de junho: jogo do grupo C

28 de junho: jogo do grupo G

30 de junho: jogo do grupo B

2 de julho: jogo do grupo F

5 de julho: jogo do grupo C

7 de julho: jogo do grupo E

11 de julho: oitavas de final (1ºB x 2ºA)

16 de julho: quartas de final

Estádio Nacional, Brasília (7 jogos)

25 de junho: jogo do grupo B

27 de junho: jogo do grupo E

1 de julho: jogo do grupo C

4 de julho: jogo do grupo A (Brasil)

6 de julho: jogo do grupo D

8 de julho: jogo do grupo H

13 de julho: oitavas de final (1ºH x 2ºG)

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Arena Castelão, Fortaleza (9 jogos)

26 de junho: jogo do grupo D

28 de junho: jogo do grupo G

2 de julho: jogo do grupo E

4 de julho: jogo do grupo H

6 de julho: jogo do grupo D

8 de julho: jogo do grupo G

10 de julho: oitavas de final (1ºA x 2ºB)

13 de julho: oitavas de final (1ºF x 2ºE)

17 de julho: quartas de final

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (7 jogos)

26 de junho: jogo do grupo C

28 de junho: jogo do grupo H

30 de junho: jogo do grupo B

3 de julho: jogo do grupo F

5 de julho: jogo do grupo C

8 de julho: jogo do grupo H

12 de julho: oitavas de final (1ºE x 2ºF)

Arena de Pernambuco, Recife (7 jogos)

27 de junho: jogo do grupo E

29 de junho: jogo do grupo A

1 de julho: jogo do grupo D

3 de julho: jogo do grupo G

5 de julho: jogo do grupo B

7 de julho: jogo do grupo E

10 de julho: oitavas de final (1ºC x 2ºD)

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Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (9 jogos)

24 de junho: jogo do grupo A (Brasil)

26 de junho: jogo do grupo D

30 de junho: jogo do grupo C

3 de julho: jogo do grupo G

5 de julho: jogo do grupo B

7 de julho: jogo do grupo F

16 de julho: quartas de final

21 de julho: semifinal

25 de julho: final

Arena Fonte Nova, Salvador (10 jogos)

25 de junho: jogo do grupo A

27 de junho: jogo do grupo F

29 de junho: jogo do grupo H

2 de julho: jogo do grupo E

4 de julho: jogo do grupo A

7 de julho: jogo do grupo F

12 de julho: oitavas de final (1ºG x 2ºH)

Arena Itaquera (NeoQuímica Arena), São Paulo (8 jogos)

25 de junho: jogo do grupo B

27 de junho: jogo do grupo F

29 de junho: jogo do grupo A (Brasil)

1 de julho: jogo do grupo D

4 de julho: jogo do grupo H

8 de julho: jogo do grupo G

11 de julho: oitavas de final (1ºD x 2ºC)

17 de julho: quartas de final

20 de julho: semifinal

semifinal 24 de julho: disputa 3º lugar