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Esporte

A discreta namorada de Ronaldinho Gaúcho que o acompanha em viagem

Ingryd Guadagnin chegou com o ex-jogador na Itália

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 13h39 | Atualizado em 20 ago 2026, 13h48
Homem de camisa e bermuda estampadas, boné e óculos escuros, acena com a mão para o lado esquerdo, enquanto uma mulher desce a escada de um avião branco ao fundo. Outros homens observam à direita
Ronaldinho Gaúcho desembarca na Itália com a namorada, Ingryd Guadagnin, logo atrás (Instagram/Reprodução)
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Ronaldinho Gaúcho chegou à Itália, nesta quinta-feira, 20, para oficializar sua volta ao futebol em uma nova função. Aos 46 anos, o ex-jogador será apresentado como jogador-embaixador do Chievo Verona, clube que disputa a quarta divisão italiana. No desembarque, o ídolo brasileiro estava acompanhado da namorada, a comissária de voo Ingryd Guadagnin, com quem mantém um relacionamento há cerca de cinco anos.

Mulher sorridente com cabelo escuro preso em rabo de cavalo, vestindo camisa de seda clara, sentada em assento de avião de primeira classe com iluminação azul e uma bolsa branca ao lado
Ingryd Guadagnin, namorada de Ronaldinho Gaúcho (Instagram @ingrydguadagnin/Reprodução)

Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, Ingryd tem 33 anos e é formada em Engenharia Civil. A gaúcha, no entanto, seguiu carreira na aviação. Hoje, ela trabalha como comissária de voo da Emirates e vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A rotina internacional ajuda a explicar a dinâmica do relacionamento, mantido de forma discreta e quase sempre longe dos holofotes. Em 2024, Ingryd apresentou Ronaldinho aos pais. Mais recentemente, os dois passaram a ser vistos com maior frequência durante a Copa do Mundo de 2026, em Miami, onde apareceram de mãos dadas. Agora, ela acompanha o ex-craque em mais um momento importante de sua trajetória.

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Na chegada à Itália, Ronaldinho foi o primeiro a deixar o jatinho, acompanhado por integrantes de sua equipe. Quando ele cumprimentava pessoas que o aguardavam na pista de pouso, Ingryd desembarcou. O ex-jogador seguiu para um carro, e a namorada deixou o local acompanhada por membros da equipe.

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