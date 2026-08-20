A discreta namorada de Ronaldinho Gaúcho que o acompanha em viagem

Ronaldinho Gaúcho chegou à Itália, nesta quinta-feira, 20, para oficializar sua volta ao futebol em uma nova função. Aos 46 anos, o ex-jogador será apresentado como jogador-embaixador do Chievo Verona, clube que disputa a quarta divisão italiana. No desembarque, o ídolo brasileiro estava acompanhado da namorada, a comissária de voo Ingryd Guadagnin, com quem mantém um relacionamento há cerca de cinco anos.

Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, Ingryd tem 33 anos e é formada em Engenharia Civil. A gaúcha, no entanto, seguiu carreira na aviação. Hoje, ela trabalha como comissária de voo da Emirates e vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A rotina internacional ajuda a explicar a dinâmica do relacionamento, mantido de forma discreta e quase sempre longe dos holofotes. Em 2024, Ingryd apresentou Ronaldinho aos pais. Mais recentemente, os dois passaram a ser vistos com maior frequência durante a Copa do Mundo de 2026, em Miami, onde apareceram de mãos dadas. Agora, ela acompanha o ex-craque em mais um momento importante de sua trajetória.

Continua após a publicidade

Na chegada à Itália, Ronaldinho foi o primeiro a deixar o jatinho, acompanhado por integrantes de sua equipe. Quando ele cumprimentava pessoas que o aguardavam na pista de pouso, Ingryd desembarcou. O ex-jogador seguiu para um carro, e a namorada deixou o local acompanhada por membros da equipe.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade