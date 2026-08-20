Quais seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2027?

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Com o calendário da Copa Feminina 2027 definido, 18 das 32 vagas já estão preenchidas. O Brasil é o anfitrião e já garantiu sua participação. Conheça as seleções da Conmebol, Uefa, CAF, AFC e OFC que já carimbaram o passaporte para o Mundial e quem ainda busca vaga na repescagem internacional.

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Com a definição do calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina 2027, falta preencher as vagas do torneio. Serão 32 participantes, número inédito na edição feminina, com 18 já garantidas. Confira quais as seleções já se classificaram para o Mundial:

Conmebol (América do Sul)

2 vagas diretas + 2 vagas para repescagem internacional

O Brasil como anfitrião do torneio se classificou automaticamente para a competição, sem disputar as Eliminatórias. A seleção é a única que conhece seu grupo, o A, e será cabeça de chave.

Além do Brasil, Colômbia e Argentina representarão a Conmebol no torneio. As seleções terminaram em primeiro e segundo lugar das Eliminatórias continentais e garantiram a classificação direta para o Mundial.

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O Equador ficou na 4ª colocação da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas e disputará a fase preliminar da repescagem internacional entre 24 de novembro e 5 de dezembro de 2026. Se for uma das duas melhores seleções, avançará para a fase final da repescagem no próximo ano.

A Venezuela terminou na 3ª colocação da tabela das Eliminatórias e se classificou diretamente para a fase final da repescagem internacional em que três seleções conquistarão as últimas vagas para o Mundial.

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Uefa (Europa)

11 vagas diretas (incluso repescagem interna) + 1 vaga para repescagem internacional

A atual campeã do mundo, Espanha, já garantiu sua vaga para defender seu título mundial. Em um grupo complicado nas Eliminatórias Europeias, a seleção terminou na primeira colocação pelo maior saldo de gols em relação a segunda colocada Inglaterra, que terminou com o mesmo número de pontos.

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Também líderes em seus grupos, França, Dinamarca e Alemanha estão classificadas para a Copa do Mundo no Brasil.

Em uma repescagem interna europeia, 32 seleções disputam outras sete vagas diretas para o Mundial e uma vaga na fase final da repescagem internacional. No formato de mata-mata, as equipes jogarão duas fase eliminatórias com jogos de ida e volta. A primeira será realizada entre os dias 7 e 13 de outubro, e a segunda entre 26 de novembro a 5 de dezembro.

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Atual vice-campeã, a Inglaterra disputa esse mata-mata, junto de Lituânia, Suécia, Romênia, Noruega, Grécia, Croácia, Islândia, Cazaquistão, República da Irlanda, Kosovo, Áustria, Hungria, Países Baixos, Belarus, Itália, Albânia, País de Gales, Turquia, Eslovênia, Eslováquia, Ucrânia, Israel, Suíça, Bélgica, Polônia, Chéquia, Escócia, Irlanda do Norte, Portugal, Finlândia e Sérvia.

CAF (África)

4 vagas diretas + 2 vagas para repescagem internacional

Do continente africano, as seleções da Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos já estão classificadas para a Copa do Mundo.

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As equipes conquistaram suas vagas diretas para o Mundial através da Copa Africana de Nações Feminina, como semifinalistas do torneio. Camarões saiu como a campeã do torneio continental, Malawi ficou com o vice-campeonato, e a Argélia venceu Marrocos na disputa pelo terceiro lugar.

África do Sul e Gana serão as representantes do continente na repescagem internacional, ambos classificados para a fase preliminar.

AFC (Ásia)

6 vagas diretas + 2 vagas para repescagem internacional

Assim como na África, a classificação das seleções asiáticas para a Copa do Mundo se deu por outro torneio, neste caso, a Copa Asiática Feminina.

Campeão mundial em 2011, o Japão conquistou o título continental e a vaga direta para o Mundial. Austrália*, China e Coreia do Sul também garantiram seu lugar na competição no Brasil por terem alcançado as semifinais.

As seleções que foram eliminadas nas quartas de final da Copa Asiática disputaram entre si uma repescagem. Coreia do Norte e Filipinas também carimbaram passagem para o Mundial, com vitórias sobre Taipei Chinês (Taiwan) e Uzbequistão, que disputarão a fase preliminar da repescagem internacional.

Concacaf (América Central e do Norte)

4 vagas diretas + 2 vagas na repescagem internacional

Até a divulgação do calendário de jogos, nenhuma seleção da Concacaf garantiu classificação para a Copa do Mundo.

As vagas serão definidas no Campeonato Feminino Concacaf que será realizado entre os dias 27 de novembro a 5 de dezembro de 2026. O torneio mata-mata começa diretamente nas quartas de final. As seleções que se classificarem para a semifinal automaticamente se classificam para a Copa do Mundo no ano que vem.

As eliminadas nas quartas de final disputam uma repescagem interna entre si, e as duas vencedoras se classificam para a fase final da repescagem internacional.

Participam do torneio Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haiti, Jamaica, México, Panamá e Estados Unidos.

OFC (Oceania)

1 vaga direta + 1 vaga para a repescagem internacional

A Nova Zelândia é a seleção da Oceania classificada para a Copa do Mundo. Sede da última edição do Mundial, a seleção neozelandesa se classificou para sua sexta edição consecutiva do torneio.

A classificação veio com a conquista das Eliminatórias da OFC em formato de mata-mata. Na final, a Nova Zelândia derrotou a Papua Nova Guiné, que representará o continente na fase preliminar da repescagem internacional.

*Apesar de geograficamente fazer parte do continente da Oceania, a Austrália disputa competições asiáticas, da AFC, desde 2005. A mudança foi um pedido da própria Federação de Futebol da Austrália em busca de um nível mais elevado de jogo e maiores chances de classificação para os torneios internacionais, como a Copa do Mundo.

Confira as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2027:

Anfitrião: Brasil

AFC: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul

CAF: Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos

Concacaf: Nenhum até o momento

Conmebol: Argentina e Colômbia

OFC: Nova Zelândia

UEFA: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha