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Jogos de hoje, quinta, 20 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Corinthians e Mirassol buscam vaga na Libertadores; Santos, Vasco e Botafogo jogam pela Sul-Americana

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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A quinta-feira, 20 de agosto, encerra a rodada de volta das oitavas de final dos principais torneios sul-americanos com cinco clubes brasileiros em campo. Corinthians e Mirassol buscam vaga nas quartas da Libertadores, enquanto Santos, Vasco e Botafogo definem seus destinos na Copa Sul-Americana. A programação também reserva partidas pelos playoffs da Liga Europa e da Conference League, Campeonato Saudita, Campeonato Espanhol e dois confrontos pela Série B do Brasileiro.

Na Libertadores, o Mirassol enfrenta a LDU, às 19h, em Quito, depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Maião. Com a igualdade no confronto, quem vencer avança diretamente às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Às 21h30, Corinthians e Rosario Central voltam a se encontrar, desta vez na Neo Química Arena, após o 0 a 0 na Argentina.

A Copa Sul-Americana também terá três brasileiros em busca da classificação. Às 19h, o Santos visita o Macará, em Ambato, levando a vantagem da vitória por 2 a 1 conquistada na Vila Belmiro. No mesmo horário, Olimpia e Vasco se enfrentam em Assunção depois de um empate sem gols no Rio de Janeiro.

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Às 21h30, o Botafogo recebe o Cienciano no Rio de Janeiro em situação muito delicada. O clube carioca foi goleado por 6 a 1 no jogo de ida, em Cusco, e precisa de uma reação histórica para manter vivo o sonho de classificação. A derrota também provocou a demissão do técnico Franclim Carvalho antes da partida decisiva.

O futebol europeu começa mais cedo. Kairat Almaty x Anderlecht, às 12h, movimenta os playoffs da Liga Europa. Pela Conference League, Midtjylland x Rijeka joga às 14h, PAOK x Brann às 14h45 e Motherwell x Freiburg às 15h30. O Campeonato Espanhol também aparece na agenda com Rayo Vallecano x Deportivo Alavés, às 16h.

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O Campeonato Saudita tem Al-Fayha x Al-Hilal, às 15h. No Brasil, a Série B completa a noite com Athletic Club-MG x CRB e Novorizontino x América-MG, dois confrontos importantes para a sequência da segunda divisão nacional.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 20 de agosto, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Liga Europa

  • 12h00 – Kairat Almaty x Anderlecht – Xsports

Conference League

  • 14h00 – Midtjylland x Rijeka – Canal Gol Brasil
  • 14h45 – PAOK x Brann – Canal Gol Brasil
  • 15h30 – Motherwell x Freiburg – Canal Gol Brasil
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Campeonato Saudita

  • 15h00 – Al-Fayha x Al-Hilal – Canal GOAT, BandSports e Xsports

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Rayo Vallecano x Deportivo Alavés – CazéTV

Copa Libertadores

  • 19h00 – LDU x Mirassol – ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 – Corinthians x Rosario Central – ESPN e Disney+
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Copa Sul-Americana

  • 19h00 – Macará x Santos – ESPN e Disney+
  • 19h00 – Olimpia x Vasco – Paramount+
  • 21h30 – Botafogo x Cienciano – Paramount+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h00 – Athletic Club-MG x CRB – Disney+
  • 20h30 – Novorizontino x América-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
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