Após 6 a 1, Botafogo busca virada histórica na Sul-Americana; veja as maiores goleadas

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O Botafogo encara uma missão inédita na Sul-Americana ao tentar reverter o 6 a 1 sofrido contra o Cienciano. Nenhum time na história das competições da Conmebol superou uma desvantagem de cinco gols. Entenda a dimensão do desafio e os poucos precedentes de grandes viradas que o Glorioso terá pela frente nesta quinta-feira.

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Nesta quinta-feira, 20, o Botafogo enfrenta o Cienciano, no Estádio Nilton Santos, em busca de um resultado histórico na Copa Sul-Americana. Depois de ser atropelado por 6 a 1 em Cusco, no jogo de ida das oitavas de final, o clube carioca precisa vencer por cinco gols de diferença para levar a classificação aos pênaltis. Para avançar nos 90 minutos, são necessários seis. A comparação com o passado ajuda a dimensionar o tamanho da missão: nenhum clube jamais reverteu uma diferença de cinco gols em um mata-mata das principais competições da Conmebol.

A maior desvantagem efetivamente superada na história da Sul-Americana foi de três gols. E há dois casos emblemáticos. Em 2003, justamente na primeira edição do torneio conquistada pelo Cienciano, o Libertad perdeu por 3 a 0 para o Nacional, do Uruguai, nas oitavas de final. Na volta, os paraguaios devolveram o placar, venceram também por 3 a 0 e sobreviveram na disputa por pênaltis, por 3 a 2. Quatorze anos depois, o Huracán foi ainda mais longe: depois de levar 3 a 0 do Deportivo Anzoátegui, na Venezuela, fez 4 a 0 em Buenos Aires, com o gol da classificação marcado já nos acréscimos, e avançou por 4 a 3 no agregado.

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Há ainda uma ironia no roteiro. O próprio Cienciano protagonizou uma grande virada nesta edição da Sul-Americana. Nos playoffs que antecederam as oitavas, o clube peruano perdeu por 2 a 0 para o então campeão Lanús, na Argentina, e respondeu com uma goleada por 4 a 0 em Cusco. Segundo a Conmebol, foi a primeira vez desde o São Paulo de 2022 que uma equipe avançou no torneio após perder a ida como visitante por dois ou mais gols de diferença. Foi justamente essa classificação que colocou o Cienciano no caminho do Botafogo.

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Mesmo somando com os resultados da Libertadores, as maiores reviravoltas partiram de três gols de desvantagem. Sporting Cristal em 1993, Cerro Porteño em 1999, Bolívar em 2000, Universidad de Chile em 2012, River Plate em 2017 e Palmeiras em 2025 conseguiram escapar de derrotas por três gols na ida. Ninguém virou um confronto depois de começar a segunda partida cinco gols atrás. O caso que chegou mais perto foi o Palmeiras contra o Grêmio, pelas quartas de final da Libertadores de 1995: após perder por 5 a 0 em Porto Alegre, o time paulista fez 5 a 1 na volta.

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O tamanho do desastre em Cusco também ajuda a explicar por que a volta adquiriu contornos históricos. O Botafogo não sofria seis gols em uma mesma partida desde 2010. Contra o Cienciano, Matías Succar marcou três vezes, Bandiera fez duas e Martinich completou a goleada. Matheus Martins descontou para os cariocas.

Onde assistir a partida entre Botafogo e Cienciano?

Botafogo e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.