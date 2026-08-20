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Roberto Carlos se pronuncia sobre rumores de conversão ao islamismo

Deputado turco afirmou que ex-jogador teria recitado a shahada, declaração de fé islâmica

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 09h43 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h36
Roberto Carlos, careca e com barba curta, sorri amplamente vestindo terno preto e camisa branca com gravata preta, em evento da Copa do Mundo 2026
Ex-jogador Roberto Carlos (Arturo Holmes - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O ex-jogador Roberto Carlos se manifestou sobre os rumores de que teria se convertido ao islamismo. Ele negou a informação e afirmou ter apenas respeito pela religião da mulher, a empresária marroquina Souhaila Al-Tahiri.

“É maravilhoso ver minha esposa rezando, mas os rumores que circulam sobre a minha conversão ao Islã são falsos”, declarou ao jornal saudita Okaz. A especulação ganhou força após um deputado turco afirmar que o ídolo do futebol brasileiro teria recitado a shahada, declaração de fé islâmica, há cerca de quatro semanas.

Roberto Carlos também explicou que seu casamento teve celebrações adaptadas às diferentes crenças das famílias. “Fizemos questão de realizar cerimônias adequadas às crenças dos membros da família, por serem católicos, além de outras cerimônias adequadas à minha esposa e aos seus amigos muçulmanos”, afirmou.

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