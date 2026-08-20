Roberto Carlos se pronuncia sobre rumores de conversão ao islamismo

O ex-jogador Roberto Carlos se manifestou sobre os rumores de que teria se convertido ao islamismo. Ele negou a informação e afirmou ter apenas respeito pela religião da mulher, a empresária marroquina Souhaila Al-Tahiri.

“É maravilhoso ver minha esposa rezando, mas os rumores que circulam sobre a minha conversão ao Islã são falsos”, declarou ao jornal saudita Okaz. A especulação ganhou força após um deputado turco afirmar que o ídolo do futebol brasileiro teria recitado a shahada, declaração de fé islâmica, há cerca de quatro semanas.

Roberto Carlos também explicou que seu casamento teve celebrações adaptadas às diferentes crenças das famílias. “Fizemos questão de realizar cerimônias adequadas às crenças dos membros da família, por serem católicos, além de outras cerimônias adequadas à minha esposa e aos seus amigos muçulmanos”, afirmou.

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