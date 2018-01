Pai defende Neymar de vaias – com conselho ‘publicitário’

Deus sabe… Deus sabe como começou e tudo que passou para chegar até aqui…. Aqui sou eu, seu pai falando….valeu muito a pena ver você crescer… Nós, família e amigos escutamos de tudo… aplausos e até vaias….e vimos você sempre seguir em frente e de cabeça erguida… É ! Coloque o seu Beats no ouvido e seja feliz, se divirta meu filho !!! @neymarjr @nadine.goncalves @rafaella @jotaamancio @davilucca @institutoneymarjr

A post shared by Neymar Pai (@neymarpai_) on Jan 19, 2018 at 9:47am PST