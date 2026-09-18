Mbappé exalta Ronaldo Fenômeno e revela desejo para Real Madrid
Francês também falou sobre parceria com Vini Jr. e Bola de Ouro
Kylian Mbappé foi questionado sobre qual jogador ele contrataria para o Real Madrid. A questão foi colocada no sentido de trazer de volta grandes nomes que já passaram pelo clube e a resposta reuniu três lendas do Real: Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane e Ronaldo Fenômeno. “Cristiano, Zidane, Ronaldo, se pudessem voltar”, disse em entrevista ao jornal As nesta quarta-feira, 16.
O francês destacou que Cristiano Ronaldo voltaria e lembrou que Zidane ainda aparece ocasionalmente no futebol. Ao falar do Fenômeno, Mbappé exaltou uma característica que, segundo ele, permanece mesmo depois da aposentadoria. “A qualidade nunca se apaga”.
O atacante também foi perguntando sobre com qual companheiro entende melhor, Vini ou Jude Bellingham, e explicou que a resposta depende das características de cada jogador. “Com Jude é melhor em alguns aspectos, com Vini ou Güler em outros”. A Bola de Ouro foi outro dos principais assuntos da entrevista. Mbappé avaliou que teve um bom ano, mas lembrou que a escolha não depende apenas de seu desempenho.
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