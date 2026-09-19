Vasco x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Vasco e Coritiba se enfrentam em um duelo com diferentes aspirações no Brasileirão. O Cruz-Maltino, pressionado na zona de rebaixamento, busca consolidar a boa fase e os bons resultados em casa para subir na tabela. O Coxa, em oitavo, defende sua posição confortável. Ambos têm desfalques importantes. Confira detalhes do jogo, onde assistir e prováveis escalações.

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Vasco e Coritiba se enfrentam neste sábado, 19, às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente equipes em momentos distintos na classificação: o Cruz-Maltino ocupa a 17ª colocação, com 28 pontos, enquanto o Coxa aparece em oitavo, com 38.

O Vasco chega pressionado pela necessidade de pontuar para deixar a zona de rebaixamento, mas ganhou confiança durante a semana. A equipe avançou às semifinais da Copa Sul-Americana e também vem de vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio pelo Brasileirão. Em São Januário, o desempenho tem sido mais consistente: 20 dos 28 pontos conquistados pelo time na competição vieram como mandante.

Pedro Emanuel terá ao menos uma baixa importante no meio-campo. Tchê Tchê recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio e está suspenso, abrindo espaço para Alan Lescano ou Cauan Barros. Gabriel Pereira, recentemente regularizado após chegar do FC Copenhague, pode ser relacionado pela primeira vez.

O Coritiba chega ao Rio em cenário mais confortável. A equipe de Fernando Seabra perdeu apenas uma das últimas cinco partidas e ocupa a oitava colocação. O Coxa também apresenta desempenho equilibrado fora de casa, com 19 pontos conquistados como visitante.

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Seabra, porém, terá desfalques no setor ofensivo. Breno Lopes está suspenso depois de ser expulso no Atletiba, enquanto Lucas Ronier segue fora por lesão no joelho. JP Chermont e Bruno Melo deixaram o clássico com problemas físicos e são dúvidas, com Tinga e Felipe Jonatan como alternativas. No ataque, Rodrigo Rodrigues disputa espaço com Fabinho e Paulo Roberto.

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Onde assistir à partida entre Vasco e Coritiba?

Vasco e Coritiba jogam neste sábado, 19, às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Lucas Piton (Cuiabano); Thiago Mendes, Santiago Sosa e Alan Lescano (Cauan Barros); Andrés Gómez, Adson e Facundo Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont (Tinga), Jacy, Tiago Coser e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Sebastián Gómez e Richard; Joaquín Lavega, Josué e Pedro Rocha; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Fernando Seabra.

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Arbitragem:

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE);

Quarto árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL);

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

AVAR: Helton Nunes (SC);

AVAR2: Flavio Rodrigues de Souza (SP).