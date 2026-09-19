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Esporte

Vasco x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 19, em São Januário, pela 28ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 12h00
Estádio de São Januário será o palco da partida entre Vasco da Gama e Corinthians neste domingo, 24
Estádio de São Januário, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Vasco e Coritiba se enfrentam neste sábado, 19, às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente equipes em momentos distintos na classificação: o Cruz-Maltino ocupa a 17ª colocação, com 28 pontos, enquanto o Coxa aparece em oitavo, com 38.

O Vasco chega pressionado pela necessidade de pontuar para deixar a zona de rebaixamento, mas ganhou confiança durante a semana. A equipe avançou às semifinais da Copa Sul-Americana e também vem de vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio pelo Brasileirão. Em São Januário, o desempenho tem sido mais consistente: 20 dos 28 pontos conquistados pelo time na competição vieram como mandante.

Pedro Emanuel terá ao menos uma baixa importante no meio-campo. Tchê Tchê recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio e está suspenso, abrindo espaço para Alan Lescano ou Cauan Barros. Gabriel Pereira, recentemente regularizado após chegar do FC Copenhague, pode ser relacionado pela primeira vez.

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O Coritiba chega ao Rio em cenário mais confortável. A equipe de Fernando Seabra perdeu apenas uma das últimas cinco partidas e ocupa a oitava colocação. O Coxa também apresenta desempenho equilibrado fora de casa, com 19 pontos conquistados como visitante.

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Seabra, porém, terá desfalques no setor ofensivo. Breno Lopes está suspenso depois de ser expulso no Atletiba, enquanto Lucas Ronier segue fora por lesão no joelho. JP Chermont e Bruno Melo deixaram o clássico com problemas físicos e são dúvidas, com Tinga e Felipe Jonatan como alternativas. No ataque, Rodrigo Rodrigues disputa espaço com Fabinho e Paulo Roberto.

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Onde assistir à partida entre Vasco e Coritiba?

Vasco e Coritiba jogam neste sábado, 19, às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Lucas Piton (Cuiabano); Thiago Mendes, Santiago Sosa e Alan Lescano (Cauan Barros); Andrés Gómez, Adson e Facundo Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont (Tinga), Jacy, Tiago Coser e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Sebastián Gómez e Richard; Joaquín Lavega, Josué e Pedro Rocha; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Fernando Seabra.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);
  • Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE);
  • Quarto árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL);
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
  • AVAR: Helton Nunes (SC);
  • AVAR2: Flavio Rodrigues de Souza (SP).
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