Zidane divulga primeira convocação da seleção francesa com novos nomes

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Zinédine Zidane anuncia sua primeira convocação para a seleção francesa, sucedendo Didier Deschamps. Com 54 anos e vasta experiência, o técnico revelou uma lista de 23 atletas, incluindo cinco estreantes e nomes de peso, para os compromissos pela Liga das Nações da Uefa. Sua metodologia de seleção foi detalhada e rigorosa.

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O treinador Zinédine Zidane apresentou nesta sexta-feira, 18, na sede da Federação Francesa de Futebol (FFF), em Paris, sua primeira convocação oficial à frente da seleção da França. Aos 54 anos, o campeão mundial de 1998 e vencedor de três edições consecutivas da Champions League com o Real Madrid assume a equipe após a saída de Didier Deschamps, que permaneceu 14 temporadas no cargo. O anúncio prepara os Bleus para quatro compromissos pelo Grupo A1 da Liga das Nações da Uefa, disputados em um intervalo de dez dias no final de setembro e início de outubro.

Para a elaboração do grupo definitivo, a comissão técnica organizou previamente uma lista com 55 atletas, selecionando cinco opções para cada posição. A metodologia introduzida por Zidane estabeleceu reuniões quinzenais para avaliar relatórios e uma rotação trimestral de zonas de observação entre os auxiliares, garantindo uma avaliação contínua e prevenindo julgamentos baseados em impressões isoladas. O próprio treinador manteve postura discreta, marcando presença pública apenas no estádio Bollaert para acompanhar o Trophée des Champions entre Lens e Paris Saint-Germain.

No organograma oficializado pelo presidente da FFF, Philippe Diallo, as atribuições do estafe foram distribuídas de forma especializada. Fabien Barthez assumiu o acompanhamento dos goleiros, David Bettoni e Stéphane Blanc chefiaram a observação de campo de atletas e adversários, enquanto Fred Tabet ficou responsável pela análise de vídeo. Esse processo de monitoramento destacou nomes como o lateral Adrien Truffert (Bournemouth), o meio-campista Lucas Da Cunha (Como 1907) e o jovem defensor Ismaïlo Ganiou (Lens), culminando na inclusão de cinco estreantes na seleção principal.

A lista de 23 convocados conta ainda com atletas experientes e jovens promessas que atuam em grandes clubes europeus, como Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot e Warren Zaïre-Emery. Para preservar a privacidade do elenco no início dos treinamentos no centro de excelência de Clairefontaine, Zidane adotou diretrizes rígidas de controle interno, restringindo o acesso da imprensa e cancelando a tradicional cobertura jornalística na recepção dos jogadores.

A estreia da seleção sob a nova gestão ocorre no dia 25, contra a Turquia, fora de casa, seguida pelo confronto diante da Bélgica no dia 28. Em outubro, os franceses realizam dois jogos no Stade de France: enfrentam a Itália no dia 2 e voltam a encarar a Bélgica no dia 5. Composta por 27 integrantes no total, a comissão técnica projeta a consolidação do modelo tático no torneio europeu.

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Aqui está a lista de convocados da França, por posição:

Goleiros

– Mike Maignan — AC Milan

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– Robin Risser — RC Lens

– Guillaume Restes — Toulouse FC

Defensores

– Andy Diouf — Inter Milan

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– Jérémy Jacquet — Liverpool FC

– Ibrahima Konaté — Real Madrid CF

– Pierre Kalulu — Juventus FC

– Jules Koundé — FC Barcelone

– Maxence Lacroix — Crystal Palace

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– Adrien Truffert — AFC Bournemouth

– Dayot Upamecano — FC Bayern Munich

Meio-campistas

– Eduardo Camavinga — Real Madrid CF

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– Rayan Cherki — Manchester City FC

– Lucas Da Cunha — Como 1907

– Manu Koné — AS Roma

– Adrien Rabiot — AC Milan

– Warren Zaïre-Emery — Paris SG

Atacantes

– Bradley Barcola — Liverpool FC

– Ousmane Dembélé — Paris SG

– Désiré Doué — Paris SG

– Estéban Lepaul — Stade Rennais

– Kylian Mbappé — Real Madrid CF

– Michael Olise — FC Bayern Munich