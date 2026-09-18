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Esporte

Brasil começa Copa Davis com vitória de João Fonseca sobre tenista suíço

Equipe brasileira precisa de mais duas vitórias para avançar à próxima fase do torneio

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 17h32
Um homem de cabelo castanho e encaracolado, vestindo camiseta azul-marinho e uma munhequeira azul, enxuga o rosto com uma toalha branca, parecendo emocionado. Ao fundo, um homem sorri e celebra com os punhos cerrados, enquanto a plateia assiste
 (CazéTV/Reprodução)
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Brasil começa Copa Davis com vitória de João Fonseca sobre tenista suíço Priorizar nos meus resultados Google

O tenista João Fonseca ganhou a partida de abertura da Copa Davis contra o suíço Dominic Striker nesta sexta-feira, 18.  Fonseca perdeu no primeiro set por 4 a 6, mas retornou no segundo e venceu os dois últimos. A vitória é a primeira do time brasileiro na abertura da Copa do Mundo de Tênis Masculino. Para ter chances de seguir para a próxima fase do torneio, o time do Brasil deve ainda ganhar mais dois jogos dos cinco totais. Além de Fonseca, Gustavo Heide, Matheus Pulcinelli e os duplistas Rafael Matos e Orlando Luz jogam até esse sábado, 19. 

Fonseca ganhou do suíço Dominic Striker por 2 sets a 1. No primeiro set, o brasileiro perdeu com a parcial de 4/6, mas retornou já no segundo set, virou o jogo e marcou 6/3 e em seguida 6/2. João abre o caminho do Brasil na Copa Davis com a primeira vitória. A partida ocorreu na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Agora, a partida seguinte é entre Gustavo Heide e o também suíço Stan Wawrinka, veterano do circuito. No sábado, às 14h, Orlando Luz e Rafael Matos enfrentam Jakub Paul e Dominic Stricker. Em seguida, João Fonseca retorna contra Wawrinka, e Heide vai em seguida contra Stricker. 

Em entrevista logo após a vitória, Fonseca afirmou que foi “uma partida importante para minha jornada no esporte” e que ele carregava dúvidas por causa das lesões. “Não podia garantir 100% se conseguiria jogar, mas neste momento na Davis Cup eu dei o meu melhor, foi uma vitória importante para mim e para meu time”. 

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